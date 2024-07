Tribunalul Gorj l-a condamnat in 12 iulie pe Ionuț Silviu Stan, fostul primar al comunei Albeni din Gorj la patru ani de inchisoare cu executare pentru mai multe fapte de trafic de influența. Instanța l-a achitat pentru o fapta de trafic de influența, luare de mita și divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice. […] The post VIDEO. Patru ani cu executare pentru un fost primar PNL care cerea șpagi la angajare. Tocmai anunțase ca va deveni tatic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .