VIDEO Patronul unui ștrand, băgat în comă de clienți recalcitranți în Reșița Un batran din Resita, patronul unui strand din oras, a ajuns in coma la spital, dupa ce a fost batut cu bestialitate de un tanar caruia i-a cerut sa respecte regulile si sa nu aduca mancare si bautura cumparata din afara strandului, transmite Antena 3. Conflictul a inceput in momentul in care mai multi tineri din grupul cu care agresorul se relaxa la strand au adus mancare si bautura pe care le-au cumparat din afara localului. Patronul, un cetațean turc in varsta de 73 de ani, stabilit de mulți ani in Resita, i-a cerut tanarului de 25 de ani sa respecte regulile sau sa paraseasca strandul.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

