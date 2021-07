Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul de decorare a Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane.Astfel, in semn de inalta apreciere pentru contributia exceptionala la calauzirea activitatii pastorale, misionare, culturale, sociale si filantropice a Bisericii…

Președintele Klaus Iohannis l-a decorat, joi, cu ocazia implinirii varstei de 70 de ani pe Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. Acesta a primit cea mai inalta decorație a statului roman, Ordinul Național „Steaua Romaniei" in grad de Colan. In alocuțiunea sa, președintele…

Evenimentul a avut loc in ziua in care Patriarhul Daniel a implinit 70 de ani."Cu prilejul implinirii varstei de 70 de ani, va felicit, Preafericirea Voastra, și am bucuria sa va acord cea mai inalta decorație a statului roman, Ordinul Național "Steaua Romaniei" in grad de Colan. Va urez „La mulți ani!",…

Patriarhul Daniel va fi decorat astazi de catre președintele Klaus Iohannis, chiar de ziua lui de naștere Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, implineste, joi, 70…

Aniversare la varful Bisericii Ortodoxe Romane. Patriarhul Daniel implinește joi, 22 iulie, varsta de 70 de ani. Și chiar in cursul acestei zile cu o semnificație aparte pentru liderul BOR, Patriarhul Daniel este așteptat la Palatul Cotroceni. Acolo unde, incepand cu ora 17, este programata sa inceapa…

Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, implineste, joi, 70 de ani, iar Patriarhia organizeaza cu aceasta ocazie un eveniment aniversar la care vor lua parte mai multi oficiali ai statului. Ulterior, PF Daniel va fi decorat de presedintele Klaus Iohanis, intr-o ceremonie…

