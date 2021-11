Stiri pe aceeasi tema

- Peste 17.000 de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19 in ultimele trei zile in București . Cei mai mulți au mers la centrul de vaccinare de la Romexpo. Incepand de vineri dimineața pana duminica seara, in centrele implicate in maratonul de weekend din Capitala s-au vaccinat 17.192 de persoane. Cei…

- Aproape 34.000 de persoane s-au vaccinat la maratonul organizat in București, de vineri pana luni dimineața, potrivit informațiilor furnizate de CNCAV. In total, in acest interval, s-au vaccinat in București aproape 67.000 de persoane. Mii de persoane s-au imunizat la cele 6 centre de vaccinare deschise…

- Peste 45.000 de bucureșteni s-au vaccinat in ultimele 48 de ore, jumatate dintre ei la Maratonul vaccinarii, anunța reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV). De vineri, la debutul Maratonului, pana duminica dimineața, 45.331 de persoane s-au vaccinat…

- Peste 1.200 de bucureșteni s-au prezentat, vineri dimineața, in centrele de vaccinare deschise pentru “Maratonul Vaccinarii”. Acestora li se adauga alți peste 2.000 de bucureșteni care s-au imunizat la alte centre din Capitala. Este reacția oamenilor la apelurile disperate ale medicilor de a se imuniza,…

- Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat ca este in a doua saptamana de carantina dupa ce a fost depistat pozitiv cu COVID, deși este vaccinat. El susține ca are un plan de termoficare pentru zona de Vest a Capitalei, pe care vrea sa i-l prezinte primarului Capitalei, Nicușor Dan. „Am fost puțin…

- 73 de poștași sunt confirmați cu virusul SARS-CoV-2, anunța Bugetul.ro, care il citeaza pe directorul general al Poștei Romane, Valentin Ștefan. Din cei peste 25.000 de angajați, doar 8.200 au schema completa de vaccinare. “Din datele oficiale pe care le deținem, la data de 30 septembrie 2021, peste…

- Ministrul interimar al Sanatații Cseke Attila s-a vaccinat marți dimineața cu a treia doza de vaccin. El a anunțat ca pana azi dimineața, pe platforma, erau deja inscriși aproximativ 12.000 de romani. Cseke Attila a primit a treia doza la centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a dezvaluit, marți, ca nu s-a vaccinat impotriva COVID-19, dar ca a trecut prin boala, iar decizia de a se imununiza o va lua atunci cand medicul sau ii va recomanda acest lucru. „Nu am spus public pentru ca nu am vrut sa parazitez dezbaterea publica cu asta. Dupa cum…