Stiri pe aceeasi tema

- Un submarin rusesc aflat in Marea Japoniei a lovit o tinta terestra aflata la peste 1.000 de kilometri distanta cu o racheta de croaziera Kalibr, in cadrul unui exercitiu, a anuntat, vineri, Ministerul rus al Apararii. Este acelasi tip de racheta pe care Moscova o foloseste in conflictul din Ucraina,…

- Marcarea unui an de la inceperea ofensivei in Ucraina a fost realizata in Rusia doar prin discursul lui Vladimir Putin. Autoritatile ruse nu au sarbatorit in niciun fel un an de la lansarea a ceea ce Kremlinul numeste „operatiunea militara speciala” din Ucraina, in timp ce la Kiev a avut loc o ceremonie…

- Rusia inregistreaza cele mai numeroase victime de la prima saptamana de invazie in Ucraina, potrivit celei mai recente actualizari de informatii publicata de Ministerul Apararii al Marii Britanii, relateaza The Guardian. Armata britanica considera ca in ultimele 2 saptamani, Forțele Armate Ruse au avut…

- Vladimir Osecikin, un disident rus care a fugit in Franta inca din 2015, spune ca un numar tot mai mare de oficiali rusi de rang inalt dezerteaza in Occident, nemultumiti de razboiul Kremlinului din Ucraina. El a declarat intr-un interviu pentru CNN ca fosti generali si agenti de informatii se numara…

- Razboiul neprovocat pe care președintele Vladimir Putin l-a declanșat in Ucraina s-ar putea sfarși anul acesta, potrivit unui fost general al armatei americane care a avertizat ca Moscova va apela cel mai probabil la armele nucleare daca va fi pe cale sa piarda conflictul, informeaza Insider. Generalul…

- Soldatii si functionarii rusi desfasurati in Ucraina nu vor mai avea obligatia sa-si declare veniturile, a anuntat vineri Kremlinul, in virtutea unei exceptii de la legile anticoruptie intr-un moment in care Moscova si-a inmultit masurile de stimulare a participarii la razboi, relateaza AFP, potrivit…

- Presa ucraineana si cea rusa au informat luni dimineata despre o explozie la baza aeriana Engels din Rusia, situata la sute de kilometri distanta de linia frontului din Ucraina, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Trei militari rusi au fost ucisi luni dimineata de resturile cazute ale unei drone…

- O explozie s-a produs, marți, la gazoductul de export Urengoi – Pomari – Ujgorod, care pleaca din Rusia, din nord-vestul Siberiei, și trece prin Ucraina. In urma exploziei, trei persoane si-au pierdut viața, iar o a patra a fost ranita, au anunțat responsabili locali, citați de presa rusa. Responsabili…