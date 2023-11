Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea rebelilor houthi din Yemen a publicat imagini video despre care spun ca ii arata pe luptatorii sai inarmați cum coboara dintr-un elicopter și ii iau ostatici pe oamenii aflați la bordul navei cargo „Galaxy Leader”. La bordul navei „Galaxy Leader”, care naviga sub pavilion Bahamas, s-ar afla…

- Șeful departamentului de cooperare paneuropeana a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Nikolai Kobrinț, a fost gasit mort in Istanbul, transmite postul turc de televiziune NTV. Cadavrul diplomatului a fost gasit in camera sa de hotel din cartierul Taksim. Kobrineț a venit in capitala…

- Tatal autorului accidentului mortal cu doua persoane de la 2 Mai a facut, luni, primele declaratii dupa incidentele in care sunt implicati membrii familiei sale si a catalogat situatia ca fiind „un dezastru”. Mihai Pascu spune ca a venit in Romania pentru doua zile, dar presiunea asupra familiei sale…

- Pasagerii unui zbor British Airways de la Londra la Nisa au trait clipe de cosmar. O femeie de 73 de ani aflata la bord, despre care toata lumea credea ca doarme, era moarta, potrivit Insider. Woman, 73, thought to be asleep on British Airways flight from London to Nice was actually dead: report https://t.co/ERGRusTCi1…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta a deschis un dosar penal in cazul navei care a explodat, miercuri dimineata, in zona Sulina. Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta a deschis un dosar de urmarire penala in rem pentru distrugerea ori avarierea unei nave ori a incarcaturii acesteia,…

- Un zbor de trei ore s-a transformat intr-un calvar de 11 ore pentru pasagerii unui zbor. Pasagerii nici nu au ajuns la destinație, aceștia intorcandu-se fix in locul din care au plecat. In mod normal un zbor de la Manila la Fukuoka ar fi durat 3 ore. Insa, 125 de pasageri au fost nevoiți sa […] The…

- O companie aeriana le cere pasagerilor, pe langa biletele de imbarcare, verificarea bagajelor și carțile de identitate, și greutea, inainte de a se urca in avion. Pasagerii care zboara cu Korean Air in urmatoarele cateva saptamani li se poate cere sa faca un pas suplimentar inainte de imbarcare și…

- Președintele Putin a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor tuturor celor care au murit in accidentul aviatic, cand un avion la bordul caruia se presupune ca s-ar fi aflat si liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, s-a prabușit din senin. "He had a difficult fate, he made serious mistakes…