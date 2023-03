Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii Partidul Libertatii din Austria, de extrema dreapta si cu orientare pro-Rusia, au parasit joi, 30 martie, camera inferioara a parlamentului austriac in timpul discursului presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, protestand pentru ca acest demers incalca neutralitatea Austriei, relateza…

- Volodimir Zelenski a avut parte de o surpriza neplacuta in momentul in care s-a adresat, prin intermediul unei legaturi video, parlamentarilor austrieci. Deputatii din Partidul Libertatii, de extrema-dreapta si pro-Rusia, au parasit joi camera inferioara a parlamentului austriac.

- Deputatii Partidul Libertatii din Austria, de extrema dreapta si cu orientare pro-Rusia, au parasit joi camera inferioara a parlamentului austriac in timpul discursului presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, protestand pentru ca acest demers ar incalca neutralitatea Austriei, relateza Reuters,…

- Deputatii Partidul Libertatii din Austria, de extrema dreapta si cu orientare pro-Rusia, cu corespondent in AUR si SOS in Romania, au parasit joi camera inferioara a parlamentului austriac in timpul discursului presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, protestand pentru ca acest demers ar incalca…

- Potrivit Reuters, membrii Partidului Libertații din Austria, o formațiune de extrema dreapta cu tendințe pro-ruse, au parasit joi camera inferioara a parlamentului austriac in timpul discursului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, argumentand ca acest demers incalca neutralitatea Austriei. Partidul…

- Deputatii Partidul Libertatii din Austria, de extrema dreapta si cu orientare pro-Rusia, au parasit joi camera inferioara a parlamentului austriac in timpul discursului presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, protestand pentru ca acest demers ar incalca neutralitatea Austriei, relateza Reuters.Partidul…

- Presedintele american Joe Biden a efectuat ieri o vizita-surpriza in capitala Ucrainei, Kiev, intr-o demonstratie majora de sprijin cu cateva zile inaintea marcarii unui an de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, la 24 februarie 2022, context in care Moscova desfasoara un atac masiv pe frontul din…

- Volodimir Zelenski a cerut aliaților Ucrainei sa accelereze furnizarea de armament nou pentru a ajuta forțele sale sa invinga invazia Rusiei, transmite The Guardian. Președintele ucrainean a spus, in discursul sau de duminica seara, ca timpul ar trebui folosit ca arma. „Viteza de aprovizionare a fost…