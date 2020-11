Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban va fi prezent in aceasta dupa-amiaza la Palatul Victoria pentru activitatile curente, dupa ce rezultatul celui de-al doilea test pentru COVID-19 pe care l-a facut in cursul diminetii a fost negativ, informeaza Guvernul. "Prim-ministrul Ludovic Orban a facut in aceasta dimineata…

- Premierul Ludovic Orban a spus ca alegerile parlamentare trebuie sa se tina in 6 decembrie, mentionand ca Guvernul a stabilit aceasta data legal si constitutional si legea care da dreptul Parlamentului sa stabileasca data scrutinului nu este inca in vigoare. El s-a referit astfel la declaratiile lui…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca Guvernul continua procesul de crestere a procentului de elevi care sa poata participa la invatamantul online. "Continuam acest proces de crestere a procentului de scoli si de elevi care sa poata participa la invatamantul online. Licitatiile la nivel national,…

- Hotararea privind stabilirea datei alegerilor parlamentare la 6 decembrie a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. ''Data desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor se stabileste in ziua de duminica, 6 decembrie 2020. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 7 septembrie'',…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat joi, in debutul ședinței de guvern, ca executivul va adopta azi o hotarare prin care va stabili data alegerilor parlamentare pe 6 decembrie. „Azi vom adopta hotararile privind stabilirea datei și calendarului alegerilor parlamentare. Guvernul e obligat de Constituție…

- ​Achiziția de maști sanitare, manuși, dezinfectanți și produse de igiena pentru alegerile locale programate in 27 septembrie a fost evaluata la 12.000.000 de lei, a spus, luni, 24 august, in ședința de Guvern, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, informeaza Hotnews.Premierul Ludovic Orban l-a intrebat,…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca in cursul acestei saptamani va fi emis ordinul comun privind regulile de protectie sanitara care vor trebui respectate, pe perioada campaniei electorale pentru alegerile locale, "de candidati, de sustinatorii candidatilor, de toti cei implicati in procesul electoral".…