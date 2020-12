Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe organizeaza un numar de 748 de sectii de votare in strainatate, la alegerile parlamentare, care indeplinesc conditiile sanitare pentru prevenirea infectarii cu COVID-19, cu 331 in plus fata de 2016, a afirmat joi reprezentantul cu insarcinari speciale pentru procese…

- Ministerul Afacerilor Externe a publicat pe pagina sa de internet, in secțiunea dedicata alegerilor parlamentare 2020 , o rubrica de „Intrebari frecvente” referitoare la exercitarea dreptului de vot de catre cetațenii romani cu domiciliul in strainatate la alegerile parlamentare din decembrie. Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca au fost publicate masurile sanitare care se vor aplica la sectiile de vot din strainatate la alegerile parlamentare, ele fiind similare cu cele aplicabile in tara. Intre acestea se numara purtarea mastii de protectie, pastrarea distantei de minim un metru…

- Romanii din diaspora au la dispoziție doua zile pentru a vota la alegerile parlamentare. Astfel, votul se va desfașura pe 2 zile, pe 5 și 6 decembrie, sambata și duminica. In plus de asta, anul acesta Guvernul pune la dispoziție mai multe secții de vot astfel incat aglomerația sa fie evitata. Vor fi…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni, catre Autoritatea Electorala Permanenta, propuneri pentru organizarea a 748 de secții de votare in strainatate la alegerile parlamentare din acest an, in urma centralizarii propunerilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Romaniei, anunța…

