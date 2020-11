Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca se așteapta la o prezența mare la vot la alegerile parlamentare din 6 decembrie. El a subliniat ca nu va exista nicio piedica pentru alegatorii care sunt in localitațile care sunt in carantina.

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca nu poate estima ce prezenta va fi la urne la alegerile parlamentare de duminica, insa sustine ca este clar din sondaje ca PSD nu va fi la guvernare. "Este oarecum dificil de estimat ce prezenta vom avea la vot. Eu imi doresc sa fie o prezenta mare. Sunt…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat astazi, intr-o conferinta de presa, ca alegerile parlamentare se organizeaza in toata tara, inclusiv in localitatile carantinate. Citește și Amenzi pentru o inmormantare cu 80 de participanți la Mihaești Iohannis: „Carantina presupune ca in acea localitate sa se…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca alegerile parlamentare se organizeaza in toata tara, inclusiv in localitatile carantinate, mentionand ca nu vor exista ingradiri si fiecare roman va avea dreptul sa mearga sa voteze la circumscriptia electorala la care este arondat. "Carantina presupune…

- Klaus Iohannis le transmite romanilor ca pot vota chiar daca sunt in localitați carantinate, in ciuda faptului ca pe declarațiile pe proprie raspundere nu exista aceasta prevedere, de a se deplasa și ieși din localitate ca sa voteze. ”Alegerile nu fac parte din aceasta categorie, a deplasarilor…

- Alegatorul care in ziua votarii se afla in unitatea administrativ-teritoriala unde si-a stabilit resedinta, alta decat domiciliul, voteaza numai la sectia de votare la care este arondata strada sau localitatea de resedinta, indiferent de data stabilirii acesteia, chiar si daca dovada de resedinta a…

- Ziarul Unirea Restricții in ce privește orarul magazinelor din localitațile CARANTINATE din Alba. Intre ce ore iși pot face cumparaturile persoanele peste 65 de ani Magazinele din localitațile carantinate din județul Alba vor funcționa dupa un program nou, in urma hotararilor luate in timpul ședinței…

- Deputatul PSD Daniel Suciu critica actuala guvernare cu privire la modul in care gestioneaza epidemia de coronavirus, afirmand ca, deși ”romanii se imbolnavesc pe capete”, autoritațile ”nu ofera niciun fel de perspectiva” ca lucrurile vor arata altfel in viitor, ba mai mult preocuparea principala este…