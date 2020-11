Stiri pe aceeasi tema

- PSD a pus la punct cel mai eficient sistem de numaratoare paralela a voturilor la nivel national pentru alegerile parlamentare, a anunțat duminica prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu."Niciun vot dat de români PSD nu va putea fi furat. Am pus la punct împreuna cu colegii…

- Alegerile locale au consfintit la Iasi cea mai scazuta prezenta la vot din istoricul electoral al judetului si al municipiului. Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a comunicat aseara o prezenta de 37- in judetul Iasi si de 27- in municipiul Iasi. Datele prelucrate de „Ziarul de Iasi" au aratat ca…

- Ludovic Orban spune ca PNL este marele caștigator al alegerilor locale, deși PSD a clamat ca va avea cei mai mulți aleși.”PNL a caștigat alegerile locale! Nu sarbatorim, facem numaratoarea paralela a voturilor. Una este sa caștigi o localitate cu 1.000 de votanți, alta este sa caștigi Bucureștiului.…

- Ora 20.00 Prezenta la urne era 44,54% la nivel national, iar in Bucuresti 34,87%, mai ridicata ca in 2016, dar cea mai mica din tara de la aceste alegeri. Ora 19.00 La ora 19.00, prezența la vot la nivel național era de 41,48%, usor mai redusa decat cea din 2016, cand era de 42,9%. In Bucuresti era…

- Pana la ora 13.00 prezența la urne la nivel național, la alegerile locale a fost de 19,84%, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central (BEC).In municipiul Bucuresti au votat 279.847 de persoane, reprezentand 15,38% dintre alegatorii din Capitala. Bucureștiul este pe ultimul…

- Prezenta la vot este 7,58 %, iar in Bucuresti este 6,01 %, la ora 10:00, la alegerile locale de duminica. In Bucuresti, prezenta la urne este mai mare decat in urma cu patru ani, cand a fost 4,41 %, potrivit news.ro.Pana la ora 10:00, in tara votasera 1.387.597 de alegatori, reprezentand 7,58% %…

- Dupa primele doua ore de la deschiderea urnelor pentru votul la alegerile locale 2020, prezența la nivel național a fost de 4,22%, puțin mai slaba decat cea de acum patru ani, cand a fost de 4,34%.In București, insa, prezența la vot la ora 9:00 a fost de 3,54%, mai mare decat la aceeași ora in urma…

- Deși Romania este in stare de alerta cauzata de pandemia de coronavirus, la ora 8:00, prezența la vot pentru alegerile locale, la nivel național, este foarte aproape de precedenta, de acum patru ani. In schimb, prezența la vot din București a depașit numarul inregistrat in 2016.Astfel, conform site-ului…