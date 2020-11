Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul editiei virtuale a Wizz Air Cluj-Napoca Marathon 2020 arata ca la aceasta au participat 932 de alergatori care au adunat 14.710 kilometri in 101.760 de minute, se arata intr-un comunicat de presa al organizatorilor remis AGERPRES. Al 10-lea an al Wizz Air Cluj-Napoca Marathon…

- Datele publicate astazi de Oficiul European de Statistica (Eurostat) arata ca productia industriala a scazut cu 0,4% in zona euro si a inregistrat o crestere zero in Uniunea Europeana in septembrie, comparativ cu luna precedenta, pe fondul relaxarii masurilor destinate sa limiteze pandemia de coronavirus…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, luni seara, lista tarilor/ zonelor GALBENE cu risc epidemiologic ridicat, care intra in vigoare incepand cu data de 3 noiembrie. Persoanele care vin in Romania din aceste zone "galbene" intra in carantina pentru 14 zile. Zonele galbene,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor cu risc. Astfel, cei ce vin in Romania, din una dintre acele țari, au obligația de a sta 14 zile in carantina. Exista insa și o excepție: Numarul cazurilor de COVID 19 este in continua creștere, atat pe plan local, național cat…

- Petre Apostol Astazi, la Podgorica, in Muntenegru, debuteaza Campionatele Europene de Volei U17 la feminin, la care este calificata si echipa Romaniei. In lotul tricolor, condus de antrenorul Marius Macarie, a fost convocata si o jucatoare ploiesteana, anume Teodora Iancu (extrema), fiica secretarului…

- Inceputul noului an școlar, ridicarea anumitor restricții in interiorul țarii, reintoarcerea populației din vacanțe plus vremea mai rece aduce in centrul atenției ingrijorari referitoare la un al doilea val de infecții cu COVID-19, care ar putea veni odata cu instalarea toamnei. Nu consider ca vor…

- Romania a pierdut 6,595 miliarde euro in 2018 din neincasarea unor venituri reprezentand taxa pe valoarea adaugata (TVA), potrivit unui studiu privind deficitul de incasare a TVA publicat joi de Comisia Europeana, informeaza AGERPRES . Ca si in 2017, Romania a inregistrat cel mai mare deficit de incasare…

- Nationala de volei feminin under 17 a Romaniei va participa la Campionatul European din acest an, reprogramat din cauza pandemiei, intre 1 si 9 octombrie, la Podgorica (Muntenegru), potrivit news.ro.