Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a votat, duminica dimineața, pentru „o Romanie puternica”. „Acesta este un moment unic in istoria Romaniei recente. Acest vot poate sa ne duca spre Europa, se ne ofere dezvoltare, poate sa ne conduca intr-o perioada de patru ani cu stabilitate guvernamentala. Am votat pentru…

- S-au deschis urnele pentru alegerile parlamentare și peste 18 milioane de romani sunt așteptați, duminica, sa iși aleaga reprezentanții in parlament. Cei care caștiga alegerile de astazi vor face legile și vor lua deciziile in urmatorii patru ani. La nivelul intregii țari sunt organizate aproape 19.000…

- Procesul electoral in cadrul alegerilor parlamentare este in desfasurare in strainatate, unde pana sambata la 7.00 ora Romaniei au votat peste 21.500 de romani din afara tarii. Citește și: Primele rezultate ale alegerilor parlamentare vor fi pe STIRIPESURSE.RO: CURS-Avangarde realizeaza duminica…

- Alegerile parlamentare 2020 vor avea loc, duminica, 6 decembrie. Romanii sunt asteptati la urne pentru a decide cine va guverna Romania pentru urmatorii patru ani. La alegerile parlamentare alegatorii pot vota si in alta localitate din cadrul circumscriptiei electorale unde isi au domiciliul sau resedinta,…

- Fiecare secție de votare pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie va trebui sa fie dotata cu flacoane cu soluție dezinfectanta iar toți participanții la procesul electoral vor trebui sa poarte masca de protecție, potrivit unei decizii adoptate joi de Comitetul Național pentru Situații de Urgența.Alegerile…

- Politistii au intocmit, duminica, sapte dosare penale pentru infractiuni privind procesul de votare, fiind aplicate, de asemenea, patru sanctiuni contraventionale, a anuntat, intr-o declaratie de presa, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu.Potrivit…

- Procesul de votare a inceput duminica, in intreaga tara, fara probleme deosebite in planul ordinii publice, a anuntat purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. "Pe parcursul noptii, peste 17.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne au asigurat masurile de protectie in locurile…

- Activitatea didactica ce presupune prezenta fizica a elevilor si a cadrelor didactice din unitatile de invatamant preuniversitar in care sunt organizate sectii de votare se suspenda in perioada 25 – 29 septembrie, cursurile desfasurandu-se exclusiv in sistem online, informeaza miercuri Ministerul Educatiei…