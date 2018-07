Stiri pe aceeasi tema

- E una dintre cele mai bogate femei din lume - cu o avere estimata la 300 de milioane de dolari. Mosteneste un imperiu. Si un nume celebru: Paris Hilton, in jurul caruia si-a construit alte afaceri de succes.

- Paris Hilton, multimiliardara recunoscuta in toata lumea grație stilului de viața exclusivist și excentric, tocmai a aterizat in Romania. Diva a venit special pentru a susține un show de zile mari in calitate de Dj. Paris Hilton va susține in aceasta seara un show incendiar intr-un club exclusivist…

- Ieri au avut loc doua incendii la doua manastiri din Romania situate in doua colturi diferite ale tarii.Unul la manastirea Rosiori, judetul Suceava, altul la Manastirea Vovodenia, din judetul tulcea.Daca la cel de la Suceava au fost doar pagube materiale la cel de la Slava Rusa, din Tulcea a existat…

- Trei barbati si o femeie cu cetatenie romana care conduceau o retea de bordeluri din Londra au fost condamnati vineri la sentinte privative de libertate care cumuleaza 20 de ani, relateaza getwestlondon.co.uk. Trei barbati si o femeie au fost condamnati si incarcerati vineri pentru ca plasau femei pe…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, sustine intr-un interviu pentru agentia The Associated Press ca dupa o perioada in care oficialii guvernamentali scapau nepedepsiti pentru fapte de coruptie, procurorii anticoruptie din Romania au trecut intr-o alta extrema si acum ii vizeaza pe toti politicienii, scrie…

- Un avion cu romani care zbura pe ruta București – Madrid a aterizat de urgenta la Pisa, dupa ce o femeie a facut infarct. Incidentul a avut loc la aproximativ 30 de minute, dupa ce avionul a decolat din București catre Madrid, relateaza Romania TV . Este vorba despre zborul 2514 București – Madrid,…

- Theo Pasa, machedonul care a tinut primele pagini ale ziarelor zile intregi dupa zvonul cum ca ar avea o relatie cu Simona Halep, vorbeste, pentru prima oara, atat despre ceea ce s-a vehiculat, cat si despre viata acestuia, scrie spynews.ro. A parasit Romania in urma cu mai bine de 17 ani, iar de…

- Antonia si Alex Velea sunt doi dintre cei mai iubiti artisti din Romania. Cei doi au impreuna doi copii. Dominic a venit pe lume in 27 decembrie 2014, in ziua de Sf. Stefan. La aproape doi ani distanta, s-a nascut al doilea copil al cuplului.