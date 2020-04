Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au descoperit un cap tractor marca DAF, in valoare de 9.000 euro, cautat de autoritatile din Bulgaria. Ieri, in jurul orei 13.00, la Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac II - Csanapalota, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au descoperit 35.295 pachete de tigari pentru care șoferul nu detinea documente de provenienta, ascunse intr-un spatiu special amenajat in interiorul unui automarfar condus de un cetatean sarb. In data de 02.03.2020, in jurul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, in cooperare cu lucratori ai Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timisoara, au descoperit saisprezece cetateni din Siria, Irak, Turcia si Egipt, care incercau sa iasa ilegal din tara, ascunși…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanapalota au descoperit un autoturism marca DAEWOO, model Nubira, in valoare de 2.500 Euro, cautat de autoritatile din Germania. Aseara, in jurul orei 19.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanapalota…

- Un albanez cautat de autoritațile olandeze pentru proxenetism a fost reținut de politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II– Csanadpalota. In data de 22.01.2020, in jurul orei 16.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II– Csanadpalota s-a prezentat pentru a…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit, ascunși in interiorul unui automarfar incarcat cu role din material cauciucat, doisprezece cetateni straini, care incercau sa iasa ilegal din tara. Ieri, in jurul orei 07.50, la Punctul de Trecere…