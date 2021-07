Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a fenomenelor meteo periculoase din ultimele zile, pana la acest moment au fost raportate case inundate, persoane izolate si alunecari de teren, in localitati din judetul Alba. In...

- Ploaia a facut ravagii in satul Alexandru Ioan Cuza din raionul Cahul. Precipitațiile abundente de noaptea trecuta au inundat mai multe gospodarii, printre care și un magazin. Imagini cu potopul din localitate ne-au fost expediate de catre un martor ocular.

- Ploile torentiale din ultimele zile au lasat in urma lor mai multe surpari. In orasul Galati, pe mai multe strazi carosabilul a cedat din cauza aluviunilor. Probleme mari si in comuna Valea Marului, unde 10 km de strazi au fost distruse.

- Echipaje ale ISU Vrancea intervin in acest moment, in zonele din județ, afectate de fenomenele hidrometeorologice. Intervenții cauzate de fenomenele meteorologice: La Nistoresti s-a rupt un pod de lemn, o punte avariata.(se lucreaza pentru a o repara). SVSU Nistorești a intervenit pe DJ 205 M, cu utilajele…

- Mai multe locuințe au fost afectate de inundatii, marti seara, iar unele drumuri au fost acoperite de ape, in urma ploilor torentiale si a scurgerilor de pe versanti. Potrivit ISU Botoșani, cinci localnici din Ștefanești, Trușești, Ripiceni, Dracșani și Saveni au sunat la 112 și au cerut sa fie ajutați…

- Județul Valcea este unul dintre cele mai grav afectate de ploile torențiale din ultimele doua zile. Zeci de gospodarii au fost inundate și mai multe familii sunt izolate, in localitațile din Valcea, unde au fost ploi torențiale și grindina. Au fost luate mașini de viitura, iar unele podețe au fost rupte.…

