- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca se circula in conditii de aglomeratie pe sensul de intrare in Capitala al autostrazii A1 Bucuresti-Pitesti, formandu-se coloana de autovehicule de la kilometrul 15, comuna Ciorogarla, judetul Ilfov, pana in municipiul Bucuresti.…

- Autoritațile au decis, ca de aseara, alte 6 localitați din jurul Bucureștiului sa intre in carantina, din cauza creșterii alarmante a cazurilor de Covid. Pana ieri erau in carantina comunele Chiajna, Ciorogarla, Clinceni, Berceni si orasul Bragadiru. De aseara acestora li s-au adaugat Corbeanca, Otopeni,…

- Raed Arafat, șefu ISGU, a semnat ordinul de intrare in carantina a inca șase localitați din jurul Bucureștiului. Astfel, incepand cu seara aceasta Otopeni, Popești-Leordeni, Corbeanca, Dobroești, Mogoșoaia și Corbeanca se vor inchide. Pana acum, Ciorogarla, Clinceni, Berceni, Chiajna și Bragadiru sunt…

- Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta temporar, sambata, in localitatea Balotesti, din judetul Ilfov, pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si a alimenta clientii in bune conditii, anunta E-Distributie Muntenia, potrivit AGERPRES. Vezi și: Alexandru Rafila avertizeaza…

- Localitațile Chiajna și Bragadiru din județul Ilfov vor intra in carantina incepand de astazi, ora 22:00, dupa ce numarul cazurilor de Covid-19 a explodat. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, urmeaza sa semneze astazi ordinul de carantinare al celor doua localitați din…

- Zeci de persoane au fost amendate ieri de politistii din Urziceni, in timp ce participau la un parastas in pandemie. Oamenii legii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca in oras se organizeaza o ceremonie religioasa ilegala la care participa mai multe persoane, iar valoarea totala a amenzilor…

- Elevii vor face școala online, iar restaurantele se vor inchide, la fel și salile de jocuri de noroc, in șapte localitați din județul Ilfov, unde incidența cumulata a cazurilor de COVID-19 a trecut de 3 la mia de locuitori, potrivit Mediafax.Prefectul județului Ilfov, Daniel Zamfir, a declarat,…

- Potrivit unei informari transmise de catre IPJ Ilfov, in jurul orei 15,00, la un restaurant din Voluntari, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Ilfov, impreuna cu lucratori din cadrul DSV Ilfov, au constat ca era in desfasurare un eveniment privat (parastas), la care participau…