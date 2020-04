Stiri pe aceeasi tema

- „Ce coronavirus ba, sa danseze și morții”, spuneau „eroii” povestii noastre. In ciuda Ordonanței militare, zeci de localnici au ieșit in strada, cu o boxa portabila din care rasuna muzica, și cu multa bautura. Asa ceva nu s-a mai pomenit! La miezul nopții, petrecere in cimitir cu manele la maximum!…

- Totul a inceput la cimitir, iar distractia a continuat pe strazi. Totul a fost Live pe Facebook. Oamenii nu au respectat Ordonantele Militare si chiar luau in ras atat Jandarmeria Romana cat si Politia. Totul s-a intamplat in satul Vizuresti, din comuna damboviteana Ciocanesti. Petrecaretii au mers…

- Au sfidat ordonantele militare si au iesit, in noaptea de Inviere, in numar mare, pentru a dansa si a bea. Tiganii din Vizuresti au organizat o petrecere de zile mari. Totul a inceput la cimitir, iar distractia a continuat pe strazi. Totul a fost Live pe Facebook.

- Zeci de sateni din comuna Munteni, judetul Galati, au fost amendati chiar inainte de Inviere, pentru ca nu au respectat reglementarile privind restrictionarea circulatiei in timpul epidemiei de COVID-19. Oamenii s-au adunat pe strazi și au dat foc unor cauciucuri. Incidentul s-a produs in comuna galateana…

- O paranghelie de proporții a fost „sparta” de mascați, in comuna Munteni din Galați. In noaptea de Inviere, mai mulți localnici s-au adunat pe o strada din localitate, cu muzica, manele și galagie in jurul unui foc in care ardeau mai multe cauciucuri. Polițiștii au intervenit dupa ce au vazut mai multe…

- 20 de persoane dintr-o comuna din judetul Galati au fost sanctionate de politisti in noaptea de Inviere, pentru ca au aprins un foc de tabara pe o ulita, incaland astfel restrictiile de circulatie. Oamenii legii s-au autosesizat, dupa ce petrecaretii au facut online pe Facebook. Ajunsi la fata locului,…

- Mai multi localnici din comuna Munteni, județul Galați, au ieșit in strada in noaptea de Inviere, unde au incendiat mai multe cauciuri și au petrecut in jurul focului. Oamenii legii s-au sesizat dupa ce imagini de la fața locului au fost transmise live pe Facebook. In total, 20 de persoane au fost amendate,…

- Oamenii descriu situația de la Spitalul Județean din Suceava ca fiind un adevarat Iad pe Pamant. Acolo, zeci de cadre medicale au fost depistate cu noul coronavirus, ca urmare a lipsei de echipament de protecție și a unor decizii din partea conducerii care ridica multe semne de intrebare și de confuzie.