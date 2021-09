Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a sarbatorit 73 de ani de la infiintare. Parada militara a avut loc noaptea, in capitala tarii. La eveniment au participat si oameni imbracati in combinezoane impotriva atacurilor chimice (hazmat).

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a demis mai multi inalti oficiali pe care ii acuza ca sunt responsabili de un "incident grav" legat de pandemia de COVID-19, a carei prezenta nu a fost pana acum recunoscuta de Phenian pe teritoriul tarii, relateaza AFP si DPA, conform AGERPRES. Acesti oficiali "au…

- Kim Jong-un, a avertizat cu privire la un deficit de alimente in țara sa dupa ce furtunile violente de anul trecut au distrus mare parte din culturi, scrie miercuri News.ro, citand The Guardian.Liderul nord-coreean a declarat intr-o ședința la Phenian ca „sectorul agricol nu a reușit sa-și indeplineasca…