Stiri pe aceeasi tema

- Amanda Wakeley, cunoscut designer vestimentar, a fost atacata de mai mulți barbați inarmați cu topoare. Femeia de 57 de ani se pregatea, miercuri dimineața, sa se urce in mașina ei Porsche Carrera,...

- Polițistul local care s-a certat, in trafic, cu un agent de la Rutiera a fost amendat cu 1.300 de lei pentru injurii și pentru ca a refuzat sa se legitimeze, a anunțat, marți, Poliția Capitalei, la mai bine de o saptamana de la incident.Poliția Capitalei a transmis, marți, ca dupa conflictul…

- Bataie cu furci, topoare si pietre intr-o localitate din judetul Calarasi, Romania. 40 de oameni, membri a doua familii, s-au incaierat in plina strada, pentru o casa pe care și-o disputa de mai mult timp.

- Ce se intampla intre Bianca Dragusanu si Alex Bodi? Aceasta este intrebarea care sta pe buzele fanilor. Dupa ce in urma cu cateva zile Spynews a anuntat in exclusivitate ca cei doi divorteaza, iar mai apoi tot paparazzii Spynews au fost cei care i-au surprins impreuna, in ipostaze extrem de apropiate…

- O tanara a ajuns in fața magistraților, dupa ce a fost acuzata ca și-a șantajat o colega. Potrivit anchetatorilor, cele doua, inculpata și partea vatamata, sunt studente la UMF Iași. Inculpata este acuzata ca și-a șantajat colega, cerandu-i bani pentru a nu da publicitații un presupus filmuleț cu victima,…

- CRBL a explicat in fața camerelor de filmat, de fața cu colegii sai de la emisiunea "„Imi place dansul", cum a fost scos din sarite de un șofer. Mai mult, caștigatorul de la "Asia Express" 2019 a marturisit și ce gest rușinos a facut fața de taximetristul care l-a scos din sarite. "E mult…

- Ziarul Unirea Incident ȘOCANT provocat de o copila de 13 ani: O tanara a fost batuta și VIOLATA in plina strada. Cum a declanșat fata atacul de o violența extrema Incident ȘOCANT provocat de o copila de 13 ani: O tanara a fost batuta și VIOLATA in plina strada. Cum a declanșat fata atacul de o violența…

- Au trecut cinci luni de cand Flori, fosta amanta a lui Costel Bju, a facut testul de paternitate. Rezultatul ADN arata faptul ca celebrul manelist este tatal fetitei de doar 6 luni. Acum, Flori il acuza pe Biju ca nu vrea sa-si faca datoria de tata fata de cea mica si este hotarata sa mearga pana in…