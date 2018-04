Stiri pe aceeasi tema

- Vineri 13 aprilie 2018 ora 14:00, Uniunea Scriitorilor din Romania – Filiala Iași organizeaza simpozionul Romania și Bojdeuca din Țicau la Centenar. Scriitorul Constantin Parascan lanseaza carțile: Istoria vieții culturale și a muzeelor literare ieșene in ultimele decenii comuniste (Editura „Timpul”,…

- Irina-Camelia Begu, locul 38 WTA si cap de serie numarul 13, a invins-o, marti, cu scorul de 6-3, 6-4, pe spaniola Georgina Garcia Perez, locul 154 WTA, venita din calificari, in turul I al turneului de categorie Premier de la Charleston. Begu s-a impus dupa un meci de o ora si 39 de minute si va…

- Oana Radu va putea fi admirata de acum inainte pe sticla, intr-o emisiune care-i va pune in valoare atat talentele artistice, cat și talentele…culinare. Oana Radu, devenita celebra in urma participarii la emisiunea Vocea Romaniei, va prezenta in fiecare sambata și duminica, alaturi de Nicolai Tand,…

- O crima oribila a avut loc duminica noaptea in municipiul Satu Mare, la localul Casablanca din zona Garii de Nord. Femeia care vindea la bar, in varsta de 43 de ani, a fost omorata cu brutalitate de un barbat care a vrut sa fure banii.Crima a avut loc in jurul orei 03.00 noaptea. Un barbat…

- RTL si Le Point nu au reprodus pe larg documentul, care a fost redactat in limba engleza in iulie 2014 la Los Angeles, in prezenta unui notar. Potrivit documentelor intocmite in prezenta unui notar din Paris, Laura Smet a primit suma de 442.000 de euro, in decembrie 2003, si 450.000 de euro, in februarie…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica Tulcea, Mihaela Nicolau, a declarat ca a fost confirmat primul caz de rujeola in acest judet, fiind vorba de o fetita de 11 luni, din municipiul Tulcea, starea de sanatate a acesteia fiind buna. Ea a precizat ca Tulcea a fost mult timp in singurul judet…

- Doua grupari navale NATO, care desfasoara exercitii in Marea Neagra alaturi de fregata „Regele Ferdinand” si de dragorul maritim „Lt. Lupu Dinescu”, s-au aflat sambata, in Portul Constanta. Oamenii au putut vizita, timp de trei ore si jumatate, navele britanice HMS Duncan si HMS Enterprise, dar si…

- Usor, usor, Romania intra in lumea fabricantilor de branzeturi sau de mezeluri fine. Cativa fermieri din Cluj au salvat reteta unui tip de branza care se produce intr-o pestera, iar acum o vand cu succes in Spania, Anglia, Germania, sau Austria.