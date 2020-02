Stiri pe aceeasi tema

- Renumit pentru petrecerile de pomina pe care le organiza in urma cu cativa ani, Eduard Ursescu, cunscut drept "Edy de Romania", s-a transformat intr-un romantic desavarsit. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini senzationale cu celebrul milionar si cu sotia acestuia.

- Dani Mocanu, supranumit in unele medii "Regele Youtube-ului" din Romania, ar fi fost agresat, in public, de Miraj, fratele lui Tzanca Uraganu. Evenimentul s-a petrecut in perioada sarbatorilor de iarna, intr-un restaurant din Poiana Brașov. Disputa a pornit dupa ce manelistul a incercata sa se combine…

- Satul Covas do Barroso, situat in apropiere de frontiera Portugaliei cu Spania, trece prin ceea ce media a numit o "febra a litiului" provocata de viziuni diferite cu privire la modul cum poate fi protejat mediul inconjurator, transmite Financiar Times potrivit Agerpres Viata din acest sat, amplasat…

- Personaj celebru in lumea mondena, Eduard Ursescu, cunscut drept "Edy de Romania", s-a transformat intr-un barbat de nota 10. Cel mai petrecareț milionar roman este un soț iubitor, care nu ezita sa-și rasfețe consoarta ori de cate ori are ocazia.

- Fostul președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Lucian Duța, atrage atenția ca sistemul public de sanatate este la un pas sa fie desființat, facand referire la OUG din aprilie privind coplata.„M-am gandit mult daca are sens sa vorbesc despre ceea ce se intampla in mod real in…

- Horia Tecau (34 de ani) face senzatie pe terenul de tenis, iar atunci cand apare in public te lasa fara cuvinte! Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini de senzatie cu celebrul sportiv.

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, reactioneaza la declaratiilor lui Niculae Badalau, presedinte PSD Giurgiu, despre romanii din diaspora. Presedintele Camerei Deputatilor anunta ca a vorbit cu Badalau si isi cere scuze pentru derapajul acestuia.

- „Avand in vedere unele lucruri neavenite, petrecute in orașul nostru la diverse evenimente, dispun urmatoarele: Se interzice interpretarea/difuzarea de manele pe domeniul public al Municipiului Timișoara, in aer liber, precum și practica anunțarii de dedicații, indiferent cine și pentru cine le solicita.…