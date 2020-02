Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, se arata nedumerit de modul cum se imbolnavesc brusc prefecții, alții de la Casa de Sanatate cand sunt pe cale de a fi dați afara. „De fiecare data cand incerci sa te indrepti impotriva lor pentru ca nu isi fac treaba, intra singuri in concediu medical. Asta e o chestie…

- A fost lasat cu ochii in soare de Brigitte Pastrama, insa nu are de ce sa se planga! Cornel Oana si-a gasit fericirea alaturi de o alta bruneta. Cand vine vorba de actuala sa iubita, barbatul este in stare de orice. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Misha și Connect-R au divorțat in urma cu trei ani, insa cei doi au ramas in relații bune, pentru ca fiica lor sa nu simta lipsa tatalui. In urma speculațiilor care s-au facut pe tema impacariii cu fostul soț, artista a facut declarații neașteptate. „Eu sunt foarte prinsa cu ceea ce fac, pe plan profesionalsi…

- Filarmonica "Banatul" din Timisoara asteapta banii de la guvern destinati repararii cat mai urgente a cladirii si a salii de concerte "Capitol", intrucat pentru anul Capitalei Culturale Europene (CCE) 2021 sunt asteptati oaspeti de seama care si-au anuntat deja prezenta, dar acustica salii este foarte…

- "Nimeni nu m-a crezut, dar eu vreau sa fac numai fapte bune. Este o surpriza pentru toata lumea, un mare artist roman ma va ajuta sa scot pe piața o super melodie. Eu am fost o buna perioada DJ și știu ce presupune muzica, așa ca am un background impresionant in acest domeniu. Lucrez deja in studio…

- Astra a caștigat meciul cu Acdemica Clinceni, scor 3-1, și urca provizoriu pe locul 1 in Liga 1. Bogdan Andone (44 de ani) crede ca s-ar descurca și in eventualitatea unor plecari importante in iarna. Vezi AICI programul etapei #22 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 „Sincer, m-aș…

- Serghei Mizil este unul dintre cei mai excentrici afaceriști de la noi și are bani suficienți cat sa iși intrețina toate capriciile. Invarte sume colosale, dar nimeni nu a știut pana acum cum a facut avere afaceristul.

- Donald Trump a dat asigurari joi ca va publica documente despre situatia sa financiara ”inaintea alegerilor” prezidentiale din noiembrie 2020, in contextul in care procurorul Manhattanului si democratii din Congres incearca sa obtina declaratiile sale de impozit impotriva vointei sale, relateaza…