- Fostul ”boss” al clubului din Ștefan cel Mare, a ieșit din inchisoare și se bucura din plin de libertate așa ca și-a facut un super-cadou: ultimul model de Maybach, scrie cancan.ro. Paparazzi au reușit sa surprinda super-imagini cu fostul conducator al clubului Dinamo. Cristi Borcea se bucura…

- Cunoscut ca un om cu mana larga, Gigi Becali (59 de ani) nu se uita la bani, atunci cand situatia o cere. Asa s-a intamplat si in urma cu cateva zile, cand „Razboinicul Luminii” a facut praf, in doar cateva ore, o suma impresionanta.

- Retras din fotbal, Ciprian Marica (32 de ani) a devenit un familist convins. Barbat implinit din toate punctele de vedere, fostul atacant al echipei nationale le face toate poftele celor mai dragi fiinte din viata lui, sotia Ioana si fiul Albert Andrei.

- Considerat unul dintre cei mai atragatori barbati din Romania, George Papagheorghe, cunoscut publicului larg drept „Jorge”, este cunoscut ca un familist convins. Cu toate acestea, artistul a reusit, recent, sa-si surprinda sotia si fiica vitrega cu un gest neasteptat.

- Cunoscut ca un dur pe vremea cand juca fotbal, Ioan Andone (57 de ani) s-a transformat intr-un adevarat „mielusel”. Somer in ultimul an, antrenorul nu misca in front in fata iubitei fiului sau. „Falcosul” ii face toate poftele celei care a reusit sa-i intre la inima lui Mihnea.

- Chiar daca si-a incheiat socotelile cu fotbalul de aproape trei ani, Marius Niculae (36 de ani) se mentine intr-o forma de zile mari. Nici macar jucatori aflati in activitate, precum Denis Alibec sau Harlem Gnohere, nu se pot lauda cu forma fizica in care se afla cel poreclit „Sageata”.

- Juniorul Suceava este unul dintre cluburile private de fotbal din judetul nostru care a cunoscut un mare avant in ultimul timp. Clubul manageriat de Bogdan Pantea a crescut pas cu pas, s-a dezvoltat treptat, reusind intr-un timp relativ scurt sa devina un nume cunoscut pe plan national in sectorul ...