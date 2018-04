Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsit cumplit pentru un barbat de 59 de ani din Buzau. Acesta a fost spulberat de o masina in timp ce incerca sa traverseze drumul european 85 printr-un loc nepermis. Soferul care l-a lovit, un barbat de 34 de ani, a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu masina in curtea unei societati comerciale.…

- Fosta nevasta a lui Nuțu Camataru, Lidia Balint, cunoscuta sub numele de „Mica”, pare ca și-a refacut viața și se simte ca la a doua tinerețe. Recent, fosta soție a interlopului a fost surprinsa in club, alaturi de un barbat celebru.

- A fost președintele Romaniei pentru o noapte, dar, intre timp, s-a retras din prim-planul politicii. Mircea Geoana s-a dedicat, in schimb, total, familiei. In afara de soție, celebra “Mihaela, dragostea mea!“, și de copii, mai are o dragoste: un caine de vanatoare, din rasa Cocker Spaniel. (VEZI ȘI:…

- Citeste tot materialul pe evz.ro Post-ul Evz.ro – Testele secrete prin care femeile pot depista barbații agresivi. Un psiholog criminalist celebru in Romania are toate raspunsurile apare prima data in Libertatea.ro .

- Intre furtul filmat in magazin in urma cu cinci ani și cel de acum exista multe similitudini: hoții s-au folosit de bebeluși pentru a putea fura. In anul 2013, produsele au fost ascunse sub copil, in carucior; acum hoții au folosit copilul drept paravan, pentru ca o alta persoana, complice, sa poata…

- Brigitte Sfat a fost surprinsa de SpyNews in oraș, alaturi de un barbat misterios. Acesta a fost mai mult decat serviabil cu sotia fostului campion. Astfel, dupa ce s-au plimbat ore bune prin oraș, iar Brigitte Sfat a rezolvat cateva comisioane, cei doi au ajuns la o clinica medicala renumita. Dupa…