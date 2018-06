Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Rutiera de Politie a tinut sa o felicite pe Simona Halep intr-un mod inedit. Au pus la cale o mica farsa. Simona Halep s-a intors in Romania cu trofeul Suzanne Lenglen. Ea a tinut un discurs la salonul oficial al aeroportului Otopeni – Henri Coanda, dupa care a plecat catre casa. Diseara, ea…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat in vama Cenad un barbat care a prezentat la control un permis de conducere italian fals. Barbatul din Olt conducea o masina inmatriculata in Romania, iar la controlul de frontiera, pe langa documentele de identitate, soferul a prezentat si un permis de conducere…

- La data de 29 mai a.c., ora 18.45, pe DN2 E85, pe raza localitații Golești, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un barbat cu dubla cetațenie, de 31 de ani, in timp ce conducea o autoutilitara. Conducatorul auto a prezentat un permis de conducere eliberat de autoritațile romane. In urma verificarilor…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania (FSNPPC) a transmis, miercuri, o scrisoare ministrului de Interne, Carmen Dan, in care-si exprima nemultumirea fata de propunerile de modificare a Statutului politistului si cer o dezbatere publica transparenta.…

- Ce a fost si ce-a ajuns! Candva un star al fotbalului romanesc, Gabi Popescu (44 de ani) trebuie sa se multumeasca acum cu statutul de sot tinut sub papuc. Crina Abrudan nu ii da niciun moment de respiro fostul jucator.

- UPDATE, 18.00. Barbatul care și-a sechestrat nevasta și copii a fost dus de polițiști la audieri. Individul este un fost pușcariaș, eliberat in urma cu doua saptamani din spatele gratiilor. Cu soția sa, in varsta de 31 de ani, are doi baieți, de 3 și cinci ani, și o fata de noua ani. Dintr-o alta casatorie,…

- Teapa de proportii pentru un roman de 59 de ani: a cumparat un permis de conducere fals cu 2.500 de lire si l-a folosit pana la iesirea din tara. Politistii de frontiera aradeni au depistat un barbat din Romania care conducea un autoturism in baza unui permis de conducere italian fals. Ieri, in jurul…

- Renumitul seismolog Gheorghe Marmureanu ii avertizeaza pe romani ca va urma un cutremur de peste 6 grade in perioada urmatoare. Nimeni nu știe insa cu exactitate cand se va produce seismul. Directorul onorific al Institutului Național pentru Fizica Pamantului arata insa ca seisimele mici, precum cel…