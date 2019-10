Stiri pe aceeasi tema

- A trecut printr-un divort, insa nu o duce rau deloc! Redevenita femeie libera, dupa 9 ani de mariaj, Amna se tine de arogante. Recent, vedeta si-a cumparat un bolid la care alte femei nici nu indraznesc sa viseze. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are primele imagini cu „bijuteria” pe…

- „Printesa Instagramului” a dat militaria jos din pod! Pentru ca trebuie sa nasca din clipa in clipa, Cristina Ich a convocat comandamentul pentru situatii de urgenta. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, a aflat cine este persoana pe care senzuala vedeta a ales-o sa o ajute cu bebelusul…

- In utima vreme, oamenii importanti din cadrul clubului Astra Giurgiu au luat numai decizii radicale! Patronul Ioan Niculae a inlocuit antrenorul, iar vedeta echipei a hotarat sa-si schimbe look-ul. Denis Alibec (28 de ani) are, de putin timp, o noua frizura! Spynews.ro - cel mai tare site monden din…

- In ultima perioada, Nelu Ploieșteanu a trecut prin momente grele. Dupa ce fiul lui, Mihaița, a murit, ginerele a avut probleme cu legea. Recent, mascații au dat buzna in casa artistului. Celebrul artist ar fi ajuns in aceasta situație dupa ce ginerele sau ar fi șantajat un dezvoltator imobiliar de origine…

- Romania este intr-o situatie extrem de dificila, politic si economic si nu mai avem resurse sa mai rezistam inca un an jumatate pana cand un nou guvern va putea incepe sa repare „ce este acum stricat rau de tot”, este de parere Eugen Radulescu, directorul Directiei de Stabilitate Financiara din Banca…

- Rasturnare de situatie in cazul Ioanei Filimon, vedeta despre care Spynews a anuntat, luni, in exclusivitate, ca a fost sechestrata de iubit in Turcia. Avem informatii de ultima ora despre aceasta, dupa ce prietenii sai nu mai stiau nimic de ea de cateva ore.

- Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini uluitoare cu Denis Stefan si cu Cristina, sotia sa. Desi toata lumea stie ca nu le lipseste nimic, celebrul actor si consoarta sa nu au avut bani sa-i cumpere fiicei lor un tort.