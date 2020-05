Stiri pe aceeasi tema

- Anda Calin și Liviu Varciu au devenit din nou parinți. Iubita artistului a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Cei doi mai au impreuna o fetița. Pana acum, niciunul dintre ei nu au facut o declarație despre fericitul moment.Cu ceva timp in urma, Liviu Varciu declara ca iși dorește și un baiat care…

- Liviu Varciu se pregatește sa devina tata pentru a treia oara. Iubita acestuia, Anda Calin, este insarcinata cu un baiețel. Este unul dintre cei mai carismatici oameni de televiziune, iar acum, a dezvaluit care este regretul sau cel mai mare.Actorul a marturisit cu ochii in lacrimi pentru Acces Direct…

- Fara dar și poate, Pepe se considera un barbat implinit! Indragitul interpret de muzica latino are familia la care a visat intotdeauna, iar asta se vede ori de cate ori este alaturi de soție și cele doua fetițe pe care le au impreuna. De data aceasta, paparazzii Spynews l-au surprins pe artist intr-o…

- Situația pandemiei de coronavirus pare sa-i faca mari probleme Oanei Roman. Vedeta a trecut recent printr-o situație fara precedent pentru ea atunci cand a mers sa ridice pensia mamei sale, insa... ia pensia de unde nu-i.

- Oana Roman se bucura de timpul petrecut in familie, in perioada de izolare, chiar daca lucrurile nu sunt tot timpul roz intre ea și Marius Elisei. In Sambata Mare, vedeta a vorbit despre relația cu soțul ei și despre cum reușesc sa se ințeleaga in fiecare zi.„Facem ce face toata lumea in momentul acesta!…

- Catalin Caragea, solistul trupei 7Klase, și-a pus capat zilelor la varsta de 22 de ani, lasand in urma lui multa durere. Familia și prietenii sunt in stare de șoc și nu se așteptau ca artistușl sa ia o așa decizie. Din pacate, se pare ca acesta suferea de o depresie severa. Tanarul ar fi fost gasit…

- Aflata in izolare, impreuna cu familia ei, Oana Roman se confrunta cu noi probleme. Vedeta a anunțat ca a ramas fara curent, gaze și apa, intr-o perioada total nepotrivita. De cateva ore, Romania a intrat in carantina totala, din cauza epidemiei de coronavirus.„Dupa ce ca suntem inchiși in casa, iar…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ajuns la divorț, dupa doar 7 luni de cand au spus Da! in fața ofițerului de stare civila. Vedeta a dezvaluit acum, ca ea și fostul soț au semnat un contract prenupțial, despre care nu multa lume știa. „Eu am semnat un contract prenuptial inainte sa ma casatoresc. El…