- Presedintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, a declarat, marti seara, ca Simona Halep, numarul 1 WTA, are nevoie doar de putina sansa pentru a castiga turneul de la Roland Garros. "Am convingerea ca fetele noastre sunt la un pas de a face performante deosebite la Roland Garros.…

- Alexandra Dulgheru a revenit de la 2-5 in decisiv si a salvat o minge de meci. Ea va evolua din nou dupa doi ani pe tabloul principal al unui Grand Slam, fiind a saptea romanca in turul I. Romanca avea 6-1, 3-2, 15-0, pe serviciul adversarei cand ploaia a intrerupt partida. La reluare, a avut…

- Simona si-a asigurat ieri locul 1 WTA si dupa turneul de la Foro Italico si va fi cap de serie numarul 1 la Roland Garros. Inaintea Grand Slam-ului din Franta, sportiva noastra ar mai fi vrut sa participe la o intrecere, saptamana viitoare, probabil din dorinta de a mari distanta fata de locul 2 WTA,…

- Simona Halep a trecut fara probleme de Naomi Osaka in turul secund al turneului WTA de la Roma, iar la final a tinut sa le multumeasca celor prezenti in tribune pentru atmosfera pe care au creat-o in timpul partidei. Romanca a avut parte de o super-galerie la Foro Italico, mai multi compatrioti…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep se mentine pe prima pozitie a clasamentului WTA, insa avansul fata de ocupanta locului secund, daneza Caroline Wozniacki, s-a redus la doar 425 de puncte, dupa ce reprezentanta tarii noastre a fost eliminata in sferturile de finala la turneul de la Madrid, unde…

- DIGI SPORT LIVE VIDEO STREAMING DIGI SPORT SIMONA HALEP - MAGDALENA RYBARYCOVA: Simona Halep debuteaza miercuri seara, in direct la Digi Sport, la turneul de la Stuttgart. Desi zgura este suprafata ei preferata, Simona nu este multumita de conditiile din Germania inaintea meciului cu Rybarikova.…

- Echipa Romaniei conduce cu 2-0 in partida cu Elvetia, din barajul pentru calificarea in Grupa Mondiala a Fed Cup, dupa ce Irina Begu (locul 38 WTA) a invins-o in doua seturi, cu 6-4, 6-1, pe Timea Bacsinszky (46 WTA), in al doilea meci de simplu disputat ieri, in Sala Polivalenta din Cluj. Asta dupa…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata al Australian Open. ''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil. De…