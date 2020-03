Stiri pe aceeasi tema

- Horia Moculescu pare sa nu se teama pentru viata sa. Dovada? Celebrul compozitor a fost surprins de paparazzii Spynews.ro in timp ce facea slalom printre masini, fara sa-i pese de posibilele accidente ce se puteau intampla intr-un moment de neatentie. Iata ce a facut interpretul vocal in plina strada!

- Imagini socante au fost surprinse in plina strada, la Arad. Un tanar in varsta de 22 de ani este batut cu picioarele si bastonele telescopice de mai multi bodyguarzi. Mai mult, unul dintre ei ii pulverizeaza spray lacrimogen in ochi, deși era cazut la pamant și nu mai mișca. Scandalul a fost provocat…

- Un presupus atac terorist a fost comis in sudul Londrei. Un individ inarmat cu un cutit a injunghiat mai multi oameni in plina strada. Politia a intervenit prompt si l-a impuscat mortal pe atacator. Zeci de echipaje de salvatori si medici au intervenit de urgenta la fata locului.

- Dupa ce a ajuns in arestul politiei pentru ca si-a agresat iubita, What's Up a fost protagonistul unui nou episod incredibil! Artistul si Alice Badea s-au certat in plina strada, iar tanara i-a dat lovitura de gratie cantaretului!

- Norocul sta de parte berbecilor in aceasta luna, fiind priviți ca cea mai norocoasa zodie luna aceasta. Vor avea parte de multe reușite pe plan sentimental și vor fi mai romantici ca niciodata.Gemenii trec peste o perioada foarte grea din viața lor, iar norocul le bate in ușa. Vor primi cateva vești…

- Dragostea a invins! La o luna dupa ce a ajuns in arestul Politiei pentru ca si-a agresat partenera de viata, fiind reclamat chiar de aceasta, What's Up a reusit sa o faca pe Alice Badea sa revina la sentimente mai bune. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini de senzatie cu…

- Cele mai triste sarbatori pentru Valentin, tanarul condamnat la o viata in carje! Au fost sarbatori in care, in loc sa zambeasca, a plans cu lacrimi amare dupa iubita care l-a parasit fara nicio explicatie. In zadar a cautat-o peste tot, Valentin nu a reusit sa o gaseasca pe Roxana, femeia alaturi de…