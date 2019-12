Stiri pe aceeasi tema

- Incurcate sunt itele relatiei dintre Daniel Pancu si Mihaela, femeia alaturi de care antrenorul echipei Rapid are doi copii. Desi toata lumea stie ca s-au despartit, Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini bomba cu acestia.

- Cosmin Contra a renunțat la funcția de selecționer al Romaniei. Ultimul meci al fostului tehnician al echipei Dinamo a anunțat la finalul eșecului suferit in fața Spaniei, scor 0-5, ca lasa vacanta banca tehnica a primei reprezentative, anunța MEDIAFAX.Vezi și: Marcel Vela, START la curațenie!…

- Rapid s-a impus pe terenul fostului lider din Liga 2, CS Mioveni, cu scorul de 5-1, intr-un meci contand pentru etapa a 17-a. Vezi AICI programul și rezultatele etapei #17Vezi AICI clasamentul Ligii 2 Tanarul Antonio Sefer (19 ani) a deschis scorul inca din minutul 8, cu un șut superb la colțul lung…

- Rapid a pierdut meciul din deplasarea de la Sportul Snagov, ultima clasata in Liga 2 pana astazi, scor 2-3. Florin Manea, omul care se ocupa de transferuri in Giulești, a explicat prin ce filiere au ajuns jucatorii sub comanda lui Daniel Pancu. „Jucatorii au fost aduși pe mai multe filiere, au fost…

- Antonia și Alex Velea nu se sfiesc sa investeasca sume serioase de bani in imaginea lor. In pofida dependenței lor de shopping și de brand-uri scumpe, ei reușesc sa faca și economii. „Investesc mult in imaginea mea, iar pe langa asta, investesc și in copii”, a dezvaluit Antonia, conform Libertatea . „Știu…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat ca vrea ca echipa lui sa evolueze pe stadionul „Arcul de Triumf, dupa ce acesta va fi modernizat pentru EURO 2020. Daca se va muta acolo, FCSB ar putea fi nevoita sa imparta stadionul cu rivala Rapid. Giuleștenii așteapta ca noua lor arena sa fie gata, dar, potrivit…

- Prima mutare la nivelul lotului dupa decizia Tribunalului l-ar putea readuce la Pandurii Targu Jiu pe atacantul George Tudoran (23 de ani). Pandurii Targu Jiu a obtinut un verdict definitiv la procesul cu fostii actionari care trebuie sa verse in conturile clubului o suma de peste 3 milioane de euro…

- Antrenorul echipei de fotbal Rapid, Daniel Pancu, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, ca nu crede in varianta venirii tehnicianului Mircea Lucescu la gruparea giulesteana, afirmand ca nu va demisiona: „Ape linistite aici mai greu sa gasim la Rapid. Eu zvonurile astea, cu Mircea Lucescu, le…