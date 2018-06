Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu, 25 de ani, a parasit cantonamentul echipei naționale și nu va evolua la meciul contra Finlandei, care e marți, la Ploiești, 20:30, la Ploiești, in direct la ProTV și liveTEXT pe GSP.Ro. Fostul mijlocaș al FCSB-ului ar fi fost invoit ieri, din cauza unei accidentari. Azi, Nicolae Stanciu…

- O noua tragedie lovește Baia Mare. Un barbat si-a pierdut viata dupa ce si-a prins capul intr-o presa la Aramis. La fata locului s-au deplasat echipaje de pompieri din Baia Mare, SMURD, politia,dar si reprezentanti ITM, care au deschis o ancheta pentru a afla in ce imprejurari s-a petrecut tragedia.…

- Un tanar de 26 de ani a ajuns dupa gratii, fiind retinut de oamenii legii la trei luni de cand fusese dat in urmarire nationala, dupa ce pe numele sau fusese emis un mandat de arestare preventiva pentru complicitate la furt calificat.

- Campioana en titre, Golden State Warriors, a incheiat sezonul regulat al campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA) cu o infrangere severa, marti, pe parchetul lui Utah Jazz, cu 79-119, in timp ce Philadelphia 76ers si-a adaugat a 15-a victorie consecutiva, un record, la Atlanta Hawks,…

- Politistii pe biciclete au iesit din nou pe teren. In cele mai dese cazuri, inspectorii pe doua roti asigura ordinea publica in parcuri si le vin de hac celor care consuma alcool si fumeaza in locuri neautorizate. Plutonul de biciclisti este format din 20 de persoane.

- Ajuns la 72 de ani, Mircea Lucescu duce o viata la care putini romani indraznesc sa viseze. Platit regeste de turci - 3,5 milioane de euro pe an - selectionerul nationalei „otomane” isi permite sa-si satisfaca orice moft.

- Ianis Zicu a fost, cu siguranta, unul dintre cei mai talentati jucatori romani, iar faptul ca a fost legitimat la Internazionale Milano dovedeste acest lucru cu varf si cu indesat. Totusi, machedonul a dat cu bata-n balta, cum se spune in popor, chiar pe finalul carierei. Acesta s-a ingrasat si a devenit…

- Fostul fotbalist Emerich Hirmler a murit luni seara, la varsta de doar 58 de ani. Acesta suferea de o boala cruda și incurabila. Hirmler a fost un fotbalist foarte apreciat prin anii '80. Fostul fotbalist a jucat pentru Strungul Arad (1977-1979), UTA (1979-1985 și 1986-1991)…