- vezi galeria Osteria Zucca e un restaurant deschis de cativa ani pe Jean Louis Calderon, langa fostul si mult mai vechiul Messogios, acum noul restaurant La Coste. Are o casa mica, fara etaj, cu o curte si ea mica in fata, in care presupun ca fac vara o terasa. 48 48 0 48 0 0

- Ciprian Marica renunta la bolizi de lux pentru ceva mult mai "economic". Obosit de condus, dar mai ales de traficul infernal din Bucuresti, Marica se pare ca a recurs la o metoda putin mai copilareasca, o trotineta electrica portabila asa zisa si "trotineta zburatoare".

- Asociatia Studentilor si Elevilor Basarabeni (ASEB) a sarbatorit, marti, cei 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania participand la sedinta solemna organizata in Parlamentul Romaniei, iar presedintele fondator al asociatiei i-a inmanat presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, un certificat…

- In ediția de astazi a emisiunii ”Totul pentru dragoste” cu Mirela Vaida, a venit in platou și un cunoscut mentalist, Ștefan Simion, care a suferit enorm din dragoste, dupa ce a aflat ca femeia pe care o iubea avea o relație cu cel mai bun prieten al lui.

- Este, in ciuda discreției sale, unul dintre cele mai ”grele” nume din televiziune și, in plus, soțul Loredanei Groza. Și, chiar daca, de-a lungul vieții, cu siguranța a avut parte de intalniri la care a fost nevoit sa se comporte ca un adevarat lord, atunci cand crede ca nu il vede nimeni, iși arata,…

- Este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi și, de fiecare data cand urca pe scena reușește sa smulga oftate din piepturile tinerelor care il adora. In plus, Tudor Chirila de bucura din plin de look-ul lui de rebel, chiar daca, in fapt, este un romantic și un tata de nota 10.

- Simona Halep este in refacere, dupa maratonul de la Australian Open. Halep pare sa fi trecut peste infrangerea cu Wozniaki și anunța ca va reveni cat mai rapid in circuit.”Multumesc Melbourne pentru 2 saptamani minunate. Sunt acasa in refacere alaturi de noul meu prieten.Multumesc…