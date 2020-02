Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este inchis pe Autostrada Soarelui, in zona localitații Fundulea, dupa ce o masina a luat foc. Este afectata circulația catre Capitala, transmite Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca incepand cu ora 16.15, traficul rutier, pe sensul catre…

- Scene de groaza in Capitala, unde un caine a fost gasit spanzurat de țeava de gaze a unui bloc din zona centrala a Bucureștiului. Polițiștii Secției 1 s-au sesizat din oficiu cu privire la savarșirea infracțiunii de ucidere a animalelor.

- Alocarea a 1,5 % din PIB pentru bugetul Capitalei este un drept al bucurestenilor si nu o pretentie neintemeiata, a afirmat joi primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. La propunerea primarului general, Gabriela Firea, consilierii generali au aprobat, in sedinta de miercuri, proiectul de hotarare…

- Irinel Columbeanu a achiziționat bolidul de lux in 2004 contra sumei de 240.000 de euro. Acum, vremurile de glorie ale afaceristului par ca au apus, astfel ca acesta a decis sa renunțe la Bentley, pe care acum cere doar 29.000 de euro. Irinel Columbeanu, de nerecunoscut. Iata cum s-a transformat…

- Accident grav in Capitala. Doua masini s-au ciocnit violent la intersectia strazilor Ismail si Stefan cel Mare. In urma coliziunii unul dintre autoturisme a fost proiectat in gardul ce separa carosabilul de trotuar. Un echipaj al Politiei a ajuns la fata locului.

- Incident șocant in Capitala! Un accident rutier, in care a fost implicata și una dintre mașinile lui Catalin Botezatu, a avut loc in urma cu puțin timp. Au fost facute publice și imagini de pe urma incidentului. Se poate observa faptul ca autoturismul a fost serios avariat. Unul dintre…

- O mașina de poliție din Capitala, aflata in misiune, a fost implicata, duminica seara, intr-un accident pe Șoseaua Berceni. Șoferul și cei doi polițiști au fost raniți și au fost transportați la spital."In jurul orei 20.00, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea…

- O soferita din Capitala si-a gasit masina sparta de hoti. S-a intamplat pe bulevradul Decebal din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit proprietarii automobilului, persoanele care au spart vehiculul au furat o geanta, in care era si pasaportul romanesc al femeii.