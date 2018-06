Stiri pe aceeasi tema

- Takayuki Seto (32 de ani) reprezinta, fara indoiala, un fotbalist de succes. Japonezul a luat primul contact cu Romania in urma cu 11 ani, cand a semnat cu Astra, pe atunci o modesta echipa aflata in Liga a III-a. Niponul a urcat treapta cu treapta si a ajuns pana in varful Ligii I. In 2016, acesta…

- Lora si Ionut Ghenu reprezinta, fara indoiala, unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi se iubesc nebuneste, iar barbatul nu conteneste sa o rasfete pe artista. Mai ales culinar!

- Revenit in aceasta iarna la Dinamo, dupa o experienta neplacuta in Belgia, la Mouscron – doar patru meciuri jucate, trei in campionat și unul in Cupa – Antun Palic este mai fericit ca oricand. Motivul? Desi „cainii rosii” joaca in play-out-ul Ligii I, mijlocasul croat o duce minunat in afara terenului…

- Antonia si Alex Velea reprezinta, fara indoiala, unul dintre cele mai sudate cupluri din industria muzicala de la noi. Cei doi artisti se iubesc ca in prima zi, iar cand vine vorba de copii, sunt in stare de orice.

- Ajuns la 72 de ani, Mircea Lucescu duce o viata la care putini romani indraznesc sa viseze. Platit regeste de turci - 3,5 milioane de euro pe an - selectionerul nationalei „otomane” isi permite sa-si satisfaca orice moft.

- Scapata de problemele medicale, dupa interventia chirurgicala pe care suferit-o la nivelul gatului, Simona Gherghe se bucura din plin de viata! Celebra prezentatoare isi face toate poftele, atunci cand are putin timp liber la dispozitie.

- Șerban Huidu incearca sa fie una dintre cele mai discrete prezențe din showbiz. Doar ca, din cand in cand, ”carcotașul” mai da o fuga pe la mall. Și, dupa silueta pe car eo afișeaza, este sigur ca o face destul de des pentru a fi, deja, cunoscut de vanzatoarele de la fast-food-urile de acolo...