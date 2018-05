Stiri pe aceeasi tema

- Plangerea lui Cristian Boureanu impotriva politistilor a fost clasata, potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1. Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au clasat dosarul privind plangerea fostului deputat Cristian Boureanu, depusa de catre acesta…

- Palatul lui Gigi Becali de pe Aleea Alexandru din Capitala a fost luat cu asalt de mai mulți oameni nevoiași printre care și o persoana ce parea a fi un calugar in carje. Acesta din urma i-a oferit patronului de la FCSB o carte de dimensiuni mari, care putea fi confundata cu Biblia, scrie SpyNews. Becali…

- Drumurile din Capitala se strica pe zi ce trece tot mai tare, iar oamenii se arata tot mai dezamagiți de calitatea acestora. Recent, pe o rețea de socializare a aparut o imagine cu o groapa langa un canal, pe strada Mihail Kogalniceanu interesecție cu Banulescu Bodoni.

- Gest impresionant facut de mai mulți elevi de la un liceu din București. Aceștia au inceput sa stranga bani pentru dotarea secției de ortopedie a spitalului Marie Curie din București. Pentru a se asigura ca misiunea lor este una de succes, aceștia au pus la cale un spectacol caritabil și un targ de…

- Dupa mult suspans, Laura Dinca a rupt tacerea in aceasta seara. Iubita lui Cristian Boureanu a vorbit despre presupusa sarcina in cadrul unei emisiuni tv. In cadrul interviului, frumosul model a facut marturisiri din intimitatea cuplului. La cateva zile dupa ce au aparut imagini cu ei intr-un magazin…

- Spynews.ro a avut dreptate! Laura Dinca a confirmat faptul ca este insarcinata, intr-un mod subtil. Dupa ce spynews.ro a publicat imaginile cu ea si Cristian Boureanu in timp ce se aflau la cumparaturi de haine de bebelus, frumoasa blondina a ales un mod inedit de a le da tuturor vestea ca in curand…

- Vremea rea de afara le-a facut pe vedetele noastre sa plece departeee de Capitala! Care sunt destinatiile alese si cum au petrecut acestea in timp ce altii se lupta cu nametii de zapada de afara.