Stiri pe aceeasi tema

- In asteptarea unei vesti izbavitoare, fie de la Marius Sumudica, fie de la Mircea Rednic, antrenorii care il vor in Arabia Saudita, Denis Alibec (27 de ani) nu are stare. Atacantul a fost protagonistul unui scandal in Capitala. Totul a pornit de la masina de lux pe care o conduce celebrul fotbalist.

- Andreea Raicu, una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi, a facut cateva dezvaluiri mai puțin cunoscute și dureroase petrecute nu cu mult timp in urma. Vedeta a scris un mesaj emotionant pe contul sau de socializare in care a povestit cat de greu și dureros a fost ultimul an din viața sa. “Ma uit…

- Laurent Sourisseau, supranumit Riss, directorul si redactorul-sef al Charlie Hebdo, a scris in editorialul sau din ultimul numar al revistei franceze ca romanii, ca toti europenii, nu au umor, dupa ce s-au suparat pe Franta, in urma caricaturii ce o ironiza pe Simona Halep. Editorialul din ultimul numar…

- Viata de noapte a fost intotdeuna pe placul jucatorilor romani! Gabi Tamas si Denis Alibec reprezinta, probabil, cele mai bune exemple in acest sens. Pe urmele celor doi incearca sa calce un alt fotbalist cu state vechi la echipa nationala.

- Cantareața Anca Țurcașiu a povestit cum a fost interzisa la TV in vremurile comuniste din cauza unei tunsori precum cea a regretatului artist Michael Jackson. Puțina lume știe ca artistei Anca Țurcașiu i-a fost interzis sa apara la televiziune timp de trei luni. Se intampla inainte de Revoluția din…

- Cunoscut ca un impatimit al jocurilor de noroc, Victor Piturca (62 de ani) are un ginere care ii calca pe urme. Precum celebrul sau socru, Mihai Naboiu vrea sa faca bani cat mai repede si fara prea mult efort.

- In aceste zile, cu ocazia mini-vacantei de 1 Mai, litoralul romanesc a fost luat cu asalt de vedetele dornice de distractie. Printre acestea s-a numarat si Delia, care, cum era si normal, nu putea sa rateze sansa de a se simti bine Alaturi de sotul ei, Razvan Munteanu, cantareata a facut senzatie la…