Stiri pe aceeasi tema

- Antonia si Alex Velea reprezinta, fara indoiala, unul dintre cele mai sudate cupluri din industria muzicala de la noi. Cei doi artisti se iubesc ca in prima zi, iar cand vine vorba de copii, sunt in stare de orice.

- Lavinia Pirva s-a fotografiat in masina si a postat imaginea pe contul ei, acolo unde a scris si un mesaj pentru cei care ii urmaresc activitatea. "O zi minunata!", a scris Lavinia Pirva. dIn spital, Stefan Banica a transmis un mesaj pentru toti cei care si-au facut griji pentru el.…

- Lavinia Pirva nu are liniste, dupa ce sotul ei, Stefan Banica, a ajuns de urgenta la Spitalul Floreasca din Capitala. Cantaretul in varsta de 50 de ani a acuzat dureri abdominale, iar medicii l-au diagnosticat cu sindrom dureros fosa iliaca dreapta.

- Cum se ințelege Lavinia Pirva cu copiii lui Ștefan Banica jr? Ne-a dezvaluit chiar frumoasa bruneta care sta de ani buni la brațul cantarețului! Chiar daca sunt extrem de discreți cu viața lor amoroasa, alegand sa se cunune departe de ochii curioșilor , Lavinia și Ștefan traiesc ca orice familie normala.…

- Proiectul de hotarare pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare a fost pus recent in dezbatere de catre MEN și prevede majorarea limitei venitului pentru fiecare membru…

- Alexandra Dinu pare sa fie prototipul femeii car enu are nevoie de niciun fel de trucuri de frumusețe. Nu simte nevoia sa se machieze, și, chiar daca o face, o face extrem de discret, bazandu-se, pare-se, pe singurele arme cu adevarat eficiente: naturalețea și zambetul.

- De cele mai multe ori, barbații care iși inșala partenerele nu se despart de acestea. Știi de ce? Iata care sunt motivele pentru care barbații nu-și parasesc iubitele chiar daca le inșala: 1. O mica vacanța. Vor sa iasa din rutina și sa se odihneasca puțin, sa se detașeze de…

- Este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi și, de fiecare data cand urca pe scena reușește sa smulga oftate din piepturile tinerelor care il adora. In plus, Tudor Chirila de bucura din plin de look-ul lui de rebel, chiar daca, in fapt, este un romantic și un tata de nota 10.