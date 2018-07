Stiri pe aceeasi tema

- Trendul coditelor impletite din mexe colorate a fost adoptat de multe dintre vedetele autohtone. Alina Puxcax a vrut sE fie xi ea in pas cu moda axa cE xi-a fEcut o schimbare semi permanentE de look.

- Kilogramele in plus i-au dat bEtEi de cap cantEre:ei Adriana Antoni. DupE ce timp de zece zile a mancat doar hri"cE "i chefir, artista a reu"it sE slEbeascE 6 kilograme. Din pEcate, efortul depus a fost in zadar! Vedeta a revenit la vechile obiceiuri culinare.

- Ana Pirvulescu, sora Elenei Gheorghe a avut astEzi ziua de na"tere, iar vedeta i-a transmis cele mai frumoase cuvinte. Profund emo:ionantE de acest eveniment frumos, vedeta "i-a fEcut curaj pentru a-i spune cele mai frumoase urEri Anei.

- DJ Wanda se considerE o persoanE sincerE "i care nu se ascunde atunci cand vine vorba despre retu"urile pe care "i le face la infE:i"are. Vedeta este con"tientE cE nu existE tinere:e fErE bEtrane:e "i vorbe"te deschis despre opera:iile estetice pe care "i le-a fEcut.

- Forza Zu a reușit sa adune la Iași 120 de mii de fani, care s-au bucurat de distracție și voie buna. „Mulțumim, Romania! Ai fost fantastica. Asta este țara in care vreau sa traiesc!”, acestea au fost cuvintele care au incheiat cel mai mare concert din Romania. Antonia a fost una dintre cele mai așteptate…

- In aceste zile, cu ocazia mini-vacantei de 1 Mai, litoralul romanesc a fost luat cu asalt de vedetele dornice de distractie. Printre acestea s-a numarat si Delia, care, cum era si normal, nu putea sa rateze sansa de a se simti bine Alaturi de sotul ei, Razvan Munteanu, cantareata a facut senzatie la…