- Diana Matei și Marian Cleante s-au saturat de izolare și au dat fuga la terase. Cuplul de artiști și-a luat cațiva prieteni și s-a oprit direct la unul dintre cele mai fițe restaurant din Capitala.

- Mara Banica a fost prietena la catarama cu Costin Marculescu, lucru care se observa și acum, cand cei dragi il conduc pe actor pe ultimul drum. Vedeta a fost alaturi de familia lui Costin pana in ultima clipa, ajutand la tot ce a fost necesar ca inmormantarea sa decurga așa cum trebuie.

- Adriana Bahmuțeanu este in stare de orice! Vedeta a demonstrat ca poate intra in orice rol, chiar și in cel de model! Unde? Chiar pe strazile din Capitala! In același timp, celebra jurnalista a aratat ca este o stapana de excepție, insa in ceea ce privește legea... aceasta mai face și gafe! Iata cum…

- Andra a postat pe contul de socializare, un mesaj in care le marturisește fanilor ca a decis sa scape de kilogramele in plus, acumulate pe perioada izolarii. Artista le-a cerut acestora sa ii ureze noroc, in acest demers.„Dupa o perioada in care am stat mult in casa și am gatit de toate și așa, m-am…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține, pe Facebook, referitor la poluarea din zona Bucureștiului, provocata de un incendiu la o fosta ferma de porci, ca este necesara intervenția CSAT, pentru ca populația...

- Moastele Sfantului Dimitrie cel Nou au fost scoase din Catedrala Patriarhala, duminica, 5 aprilie, odata cu incheierea Sfintei Liturghii, si purtate in procesiune pe strazile din Capitala. Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploiesteanul a coordonat actiunea care a implicat trei autovehicule.

- Desemnata cel mai bun influencer din Romania la gala PeoplesChoice 2019 din America, Adelina Pestrițu este foarte atenta cu imaginea ei. Aflata inizolare din cauza Coronaviruslui, Adelina Pestrițu a trebuit sa se adaptezenoilor condiții in ceea ce privește ritualul de frumusețe.Adelina Pestițu se numara…