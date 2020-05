Stiri pe aceeasi tema

- In plina pandemie, toata lumea face ce poate pentru a-și mai dezmorți puțin picioarele. Sau, cine știe, poate unii pur și simplu nu au alternative! De exemplu, un apreciat jucator strain de la Astra Giurgiu a oferit o priveliște cam surprinzatoare, atunci cand a ieșit sa faca niște cumparaturi.

- Pandemia de coronavirus pare sa sperie pe toata lumea, iar același lucru se intampla și in cazul vedetelor noastre. Nadir și iubita sa au fost surprinși de Paparazzii Spynews.ro chiar in timp ce veneau de la cumparaturi, iar imaginile ce stau dovada arata faptul ca țin cont de reguli și respecta sfaturile…

- Pandemia de coronavirus le-a afectat afacerea sotilor Brigitte si Florin Pastrama. Ei au decis sa vanda shaormeria din zona Fundeni, cu 57.000 de euro. Fotoreporterii Click! i-au surprins in timp ce o pregateau pentru a “preda stafeta”. Shaorma si plescavita a la Brigitte vor fi istorie! Dupa ce si-a…

- Daca in ultimele zile, ne-am tot obișnuit sa o vedem pe Ioana Marcu, iubita lui Ciprian Marica, mergand singurica la cumparaturi, pentru a face aprovizionarile strict necesare. De aceasta data, insa, iata ca i s-a alaturat și fotbalistul, doar ca cei doi nu prea par sa faca echipa prea buna!

- In plina pandemie, romanii se calca in picioare in fata Aeroportului International Cluj-Napoca pentru a ajunge mai repede sa se imbarce in charterele care ii vor duce in Germania, la munca. Imagini cu inghesuiala au fost suprinse joi, 9 aprilie.

- Din pacate, nu este pentru prima data cand umanitatea se confrunta cu o pandemie. Insa cu panica provocata de pandemie, criza economica globala si retragerea intregii planete in realitatea virtuala ne intalnim pentru prima data. Unele sectoare ale economiei, cum ar fi turismul, industria hoteliera,…

- Suntem in plina pandemie de coronavirus și este stare de urgența in Romania. Conform Ordonanței militare nr. 3, trebuie sa ieșim din casa doar daca avem vreo urgența sau o treaba care nu poate fi amanata. Carmen Șerban, de exemplu, a ales drumul bancii, echipata așa cum trebuie de „razboi” cu coronavirusul.

- Pandemia de coronavirus „a trimis-o” la cumparaturi și pe Ioana Marcu, iubita lui Ciprian Marica! Frumoasa tanara a aratat tuturor ca e o femeie independenta, care poarta grija familiei! Totul s-a intamplat sub privirile paparazzilor Spynews.ro.