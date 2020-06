Stiri pe aceeasi tema

- Un moment cu adevarat emoționant a avut loc in urma cu puțin timp la capataiul lui Costin Marculescu. Colegul de breasla Gheorghe Turda a cantat o rugaciune pentru regretatul actor, iar in acele clipe pe fețele tuturor celor prezenți au aparut lacrimile de durere!

- Slujba de inmormantare a lui Costin Marculescu a inceput in urma cu scurt, iar mașina mortuara deja a ajuns in fața bisericii pentru a lua trupul neinsuflețit și a-l transporta catre cimitirul ”Reinvierea”, acolo unde iși va dormi somnul de veci.

- In urma cu puțin timp, sicriul cu trupul neinsuflețit al lui Costin Marculescu a fost scos afara din biserica, asta pentru ca slujba de inmoramntare sa se desfașoare in condiții de siguranța și pentru a nu exista riscul raspandirii oricarui virus in aceste momente a celor veniți sa-și ia ramas bun!

- Costin Marculescu a plecat din aceasta lume mult prea devreme lasand in urma foarte multa suferința in sufletul tuturor celor care l-au cunoscut! Vestea a venit ca un trasnet pentru cei dragi, iar acum se pregatesc sa-l conduca pe ultimul drum. In urma cu scurt timp, paparazzii Spynews.ro au surprins…

- Moartea lui Costin Marculescu a cutremurat toata lumea mondena. De cand a aflat de vestea tulburatoare, bunul sau prieten Pepe nu-și mai poate reveni din șoc. Iata ce gest sfașietor a facut celebrul cantareț pentru regretatul actor!

- Ies la iveala detalii dureroase legate de viața lui Costin Marculescu. Regretatul actor a murit acum cateva zile, potrivit anchetatorilor, dar a fost descoperit in noaptea de miercuri spre joi, cand pompierii i-au spart ușa pentru a patrunde in locuința, in urma apelului vecinilor la 112. De ce suferea…

- Costin Marculescu a fost gasit fara suflare in cada, miercuri seara. Regretatul actor s-a remarcat in spațiul public nu doar prin talentul sau, ci și prin declarațiile taioase pe care le-a facut de-a lungul timpului. Daca avea ceva de spus, spunea!

- Atunci cand spuneam ca viața lui Marculescu a fost un rollercoaster emoțional, nu glumeam! Regretatul actor a intampinat multe probleme pe parcursul anilor, iar unul dintre secretele sale dureroase a ieșit la iveala. Drama neștiuta care are legatura cu fiul lui, Bibi, in continuare. Detalii cotremuratoare…