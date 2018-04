Stiri pe aceeasi tema

- Dintr-o eterna rezerva la Betis, Alin Toșca a devenit titular de drept la Benevento. Fostul stelist s-a acomodat destul de repede in Serie A, iar impotriva campioanei Juventus s-a descurcat chiar bine. Antrenorul care l-a adus in Italia a avut cuvinte de lauda pentru roman. "Billong, Toșca și Puggioni…

- George Pușcaș a marcat pentru Novara in meciul cu Brescia din Serie B, scor 2-1. Fotbalistul roman in varsta 21 de ani traverseaza o perioada excelenta la noua lui echipa, unde evolueaza sub forma de imprumut de la Benevento: este al șaselea gol marcat in sapte partide.Brescia au deschis scorul prin…

- Atacantul roman George Puscas a reusit un hat-trick pentru Novara, duminica seara, in meciul castigat cu scorul de 3-1 in fata formatiei Cittadella, in deplasare, in etapa a 25-a a ligii secunde fotbal din Italia. Puscas, care a fost imprumutat recent de Inter Milano la Novara, dupa ce in prima parte…

- Ajuns rezerva la Betis Sevilla si avertizat de oficialii clubului andaluz ca nu mai intra in vederile antrenorului Quique Setien, Alin Tosca si-a facut bagajele si a plecat in Italia. Internationalul roman a batut palma cu Benevento, ultima clasata din Serie A. „Macaronarii” i-au facut fundasului nosru…

- Fundasul român Alin Tosca a fost împrumutat de clubul spaniol de fotbal Betis Sevilla la gruparea italiana Benevento pâna la data de 30 iunie 2018, a anuntat ''lanterna rosie'' din Serie A. Tosca a reusit eventul cu Steaua în sezonul 2014-2015 si…

- Rezerva de lux in ultimul timp la Betis Sevilla, internaționalul Alin Tosca a fost imprumutat in Serie A. Echipa italiana are drept de achiziționare definitiva a jucatorului la finalul actualului sezon, pentru doua milioane de...

- Fundasul Alin Tosca a fost imprumutat pana la finalul sezonului de Betis Sevilla la echipa de pe ultimul loc din Serie A, Benevento, informeaza estadiodeportivo.es.Tosca, transferat in ianuarie 2017, de la FCSB la Betis, nu a jucat decat in sase partide in acest sezon, in LaLiga, din 21 de…

- Atacantul roman George Puscas a fost imprumutat, luni, de clubul italian de fotbal Inter Milano la formatia de liga secunda Novara, a anuntat gruparea nerazzurra pe site-ul sau oficial. Internationalul roman de tineret evolua sub forma de imprumut in Serie A, la Benevento, insa Inter a…