- Diana Dumitrescu și Alin Boroi s-au casatorit in urma cu doua zile, dupa o relație de patru ani. Omul de afaceri i-a fost alaturi frumoasei blonde și au decis ca este momentul sa-și oficializeze relația. Sunt foarte fericiți impreuna, insa, pentru a ajunge la acest rezultat fericit, au fost nevoiți…

- Un barbat de 69 de ani este cercetat penal pentru insusirea bunului gasit, dupa ce a fost filmat de camerele de supraveghere ale unei banci cand ridica banii din fanta unui bancomat care se defectase.

- Geanta plina cu bani, gasita de o batrana in varsta de 81 de ani, aruncata la ghena de gunoi si-a gasit proprietarul. Este vorba despre un cuplu de tineri proaspat casatoriti care, dupa nunta, s-au apucat de curatenie in casa. Habar n-aveau ca au ramas fara banii primiti in dar.

- Sorin Oprescu (66 de ani) nu inceteazE sE ne uimeascE! Dexi stE departe de evenimentele cu xtaif organizate in CapitalE, fostul edil face senzatie, ori de cate ori apare pe strEzile oraxului pe care l-a pEstorit.

- La data de 17 iulie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au depistat-o pe o femeie de 45 de ani, din comuna Ciugud, ca persoana banuita de comiterea unei infracțiuni de „insușirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor”. In sarcina acesteia…

- Raluca Turcan, liderul deputatilor PNL, condamna in termeni duri modificarile adoptate luni, 2 iulie, de Comisia Iordache. Turcan sustine ca, pentru a-l salva pe Dragnea, majoritatea PSD-ALDE a dat liber la furat din banii publici.Vezi si: Dauna totala pentru DNA! Adevarata miza a modificarii…

- DacE lumea credea cE Marcel Toader xi-a spus ultimul cuvant, ei bine s-a inselat! DacE gurile rele carcoteau pe la colturi cE Toader xi-a jucat "ultima carte" xi nicio femeie nu va mai avea incredere in el, ei bine se pare cE Marcel mai are un AS in manecE!