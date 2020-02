Stiri pe aceeasi tema

- Si-au sters toate pozele de pe contul de Instagram si nu se mai urmareau! Fiica lui Adrian Minune si sotul ei fac primele declaratii despre despartire. Motivul pentru care Bogdan Caplescu și-a dorit sa dispara toate pozele cu ei.

- In aceasta seara, lumea showbizului romanesc a fost zguduita de o informație bomba, lansata in exclusivitate de spynews.ro. Artistul What`s Up a fost adus de urgența la secția de poliție, in catușe, dupa ce a agresat-o pe iubita lui, Alice.

- A izbucnit un monstru intre Hannelore și Silvana Riciu, cunoscuta interpreta de muzica populara. Fosta concurenta din celebrul reality-show de la Antena 1 a facut declarații exclusive pentru spynews.ro despre unul dintre cele mai grele momente din cariera sa. Pe de alta parte, cantareața de muzica populara…

- Tatal Adrianei Feraru, fetita ucisa de pedofilul olandez Johannes Vissacher, a fost chemat vineri la audieri, la Parchetul General. Barbatul a oferit presei ultimele detalii referitoare la cazul care a socat intreaga tara si a spus raspicat ca familia lui ar avea nevoie de despagubiri din partea urmasilor…