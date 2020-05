Stiri pe aceeasi tema

- Filmarea in care Marica in care a fost prins in flagrant chiar de soțul femeii, care a și imortalizat momentul a aparut abia acum, deși evenimentul a avut loc in vara anului trecut. Sursele susțin ca Ioana , iubita lui Marica ar fi aflat de escapada fotbalistului chiar anul trecut. Atunci, intre cei…

- Ziar de Cluj au publicat un filmulet in care Marica a fost surprins intr-o camera de hotel cu Ana Muntean, sotia lui Florin Muntean, fiul fostului sef de la Transgaz, Ciprian Marica a postat o fotografie ciudata pe contul sau personal de Whatsapp, conform Sport.ro. Aceasta fotografie ar putea sa…

- In ultimele zile ne-am obișinuit sa o vedem pe Ioana Marcu, iubita lui Ciprian Marica la cumparaturi, iar de data aceasta paparazzii SpyNews.ro sunt tot pe urmele ei. Partenera fotbalistul nu a mai ținut cont de regulile de circulație și și-a facut toate poftele la o patiserie.

- Daca in ultimele zile, ne-am tot obișnuit sa o vedem pe Ioana Marcu, iubita lui Ciprian Marica, mergand singurica la cumparaturi, pentru a face aprovizionarile strict necesare. De aceasta data, insa, iata ca i s-a alaturat și fotbalistul, doar ca cei doi nu prea par sa faca echipa prea buna!

- Ioana, iubita lui Ciprian Marica, continua sa faca furori, chiar și in timpul pandemiei de coronavirus! Tanara mamica s-a imbracat lejer, și-a pus masca de protecție și a pornit la cumparaturi. Nu a ramas insa, neobservata! Paparazzii Spynews.ro au pornit pe urmele Ioanei și au obținut imagini uluitoare.

- Pandemia de coronavirus „a trimis-o” la cumparaturi și pe Ioana Marcu, iubita lui Ciprian Marica! Frumoasa tanara a aratat tuturor ca e o femeie independenta, care poarta grija familiei! Totul s-a intamplat sub privirile paparazzilor Spynews.ro.

