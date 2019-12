Stiri pe aceeasi tema

- Instanța i-a obligat în solidar pe toți inculpații condamnați în dosarul Colectiv la plata tuturor acestor daune. Printre cei care sunt obligați sa plateasca despagubirile se numara fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, patronii clubului Colectiv, patronii firmei…

- Cristian Tudor Popescu a venit cu prima reacție, dupa aflarea condamnarilor in dosarul Colectiv. Ce spune cunoscutul gazetar despre pedepsele celor implicați in tragedie? Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de inchisoare, in timp ce patronii clubului au primit cate 11 ani și…

- Tribunalul București a pronunțat, luni, primele condamnari in dosarul Colectiv. Astfel, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de inchisoare, iar cei trei patroni ai clubului Colectiv la 11 ani și 8 luni fiecare. Pedepse spre maximum au primit și cei doi pompieri care au verificat…

- Dupa 4 ani de la tragedia din Colectiv, astazi s-ar putea sa avem parte de o sentința pentru cei 13 inculpați in acest dosar. In data de 2 decembrie Tribunalul Bucuresti a finalizat dezbaterile in dosarul Colectiv, in care sunt judecati, printre altii, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone…

- Instanța a amanat pentru 16 decembrie pronunțarea in procesul Colectiv. Tribunalul Capitalei era așteptat sa dea, astazi, prima sentința. In procesul in care s-au cerut daune de sute de milioane de euro, sunt acuzații de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa și de abuz in serviciu. Procurorii…

- Tribunalul Bucuresti este așteptat sa pronunțe luni sentința in dosarul Ciolectiv, incendiul soldat cu 64 de morți. Dezbaterile au fost finalizate in urma cu o saptamana. Procurorii au cerut maxime pentru fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, patronii clubului și ai firmei de artificii,…

- Fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone a declarat, luni seara, in fața instanței, in dosarul Colectiv, ca daca in seara incendiului in club ar fi fost copiii sai ar fi spus la fel ca și acum, și anume ca nu a greșit. Procurorul a cerut pedeapsa orientata spre maximum pentru Piedone,…

- Tribunalul Bucuresti incepe luni dezbaterile finale in dosarul Colectiv, in care sunt judecati, printre altii, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone si patronii clubului. Saptamana trecuta, instanta a finalizat cercetarea judecatoreasca, urmand ca luni procurorul de sedinta sa citeasca…