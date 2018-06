Stiri pe aceeasi tema

- Camerele video amplasate de Primaria Ighiu in satul Bucerdea Vinoasa, judetul Alba, au susprins momentul in care viitura ajunge la locuintele oamenilor si ia pe sus masinile intalnite in cale. 150 de locuinte au fost afectate in acest sat, in timp ce la Cricau numarul caselor indundate este de 200.…

- Masina spulberata de tramvai, la Arad, duminica dimineața. Autoturismul a fost avariat in proportie de 80%, pagubele fiind considerabile. Imagini surprinzatoare au fost surprinse de camerele de supraveghere la Arad, unde un autoturism a fost spulberat de un tamvai plin cu calatori. Soferul, care a ieșit…

- Un barbat din judetul Iasi a fost condamnat definitiv dupa ce a a agresat un politist, caruia i-a rupt si uniforma in timpul faptei. Marian Cezar a primit 3 ani si 2 luni de inchisoare cu executare.

- Pe intreg globul se intampla atat de multe ciudațenii, incat nu ți-ai putea imagina vreodata sa te afli la volan și sa ți se intample ceea ce vei vedea in imaginile urmatoare. Copil la volan in trafic, imagini halucinante pe DN1 VIDEO De la oameni sau fantome ce stau in miez de noapte…

- Cunoscut ca fiind unul dintre cei mai apreciati actori din fimele de actiune, Tom Hardy a fost intotdeauna si unul dintre cei mai hot actori. Acum a fost nevoit sa renunte complet la muschi, dar si la zambetul de Don Juan, in favoarea unei mimici demne de un adevarat gangster.

- Tragedie cumplita, noaptea trecuta, in judetul Neamt. Un microbuz in care se aflau 10 persoane a cazut in canalul raului Bistrita. Sapte persoane si-au pierdut viata, doua sunt date disparute, iar una a reusit sa se salveze.