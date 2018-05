Stiri pe aceeasi tema

- Giedrius Arlauskis vorbeste rar si-a facut o dezvaluire dupa ce-a devenit campion si-a treia oara in Romania, dupa titlurile cucerite cu Urziceni, cu Steaua si acum cu Clujul. "Cand avem meciuri, se aduna vreo patru pe luna, din primele pe care le incasam din victorii noi strangem o suma. ...

- Un grup de oameni de afaceri a realizat cea mai mare tranzactie cu moneda digitala OneCoin din Romania, de aproape 2 milioane de euro, iar tranzactia, realizata prin intermediul platformei DealShaker, a vizat un teren din Baicoi, judetul Prahova, pe care urmeaza sa fie realizat un cartier de locuinte.

- Gigi Becali se lauda nevoie mare joi seara la o televiziune de sport din Romania ca ii va reveni, definitiv, marca Steaua. Numai ca, vineri, recursul intentat de acesta pentru recuperarea marcii a fost respins definitiv de catre magistrații Inaltei Curți de Casație și...

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,22%, de la 2,13% cat era vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare similara a acestui indice a fost inregistrata…

- O femeie din comuna Bragadiru a fost torturata si incendiata de un barbat, care o ajuta in gospodarie. Dupa ce a omorat-o, tanarul de 34 de ani i-a dat foc la casa. Femeia avea 76 de ani si locuia singura in comuna Bragadiru. Barbatul in varsta de 34 de ani o ajuta in gospodarie. Acesta si-a pierdut…

- Dorin Mateut a acordat pentru ProSport un interviu in care a abordat subiecte de actualitate din fotbalul romanesc si a comunicat motivul pentru care nu s-a mai implicat in fotbal. De asemenea, fostul dinamovist a vorbit la superlativ despre finantatorul FCSB-ului, Gigi Becali, pe care-l cunoaste…

- Academia Rapid se lupta cu CSA Steaua și AS Tricolor pentru promovarea in Liga a 3-a, insa cel mai greu meci pentru giuleșteni va fi astazi.Oficialii alb-vișiniilor se vor prezenta astazi in fața comisiilor AMFB, de la ora 14:30, pentru a da explicații in cazul folosirii pe fals a jucatorului…