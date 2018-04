Stiri pe aceeasi tema

- Din datele Institutului Național de Statistica, in primele doua luni ale acestui an, Romania a exportat marfuri in valoare de 10,88 miliarde euro. A importat insa mai mult: produse in valoare de 12,53 miliarde euro. Deficitul comerțului internațional a fost de 1,65 miliarde de euro, mai mare cu aproape…

- Nu, nu e in Romania. Ci in Noua Zeelanda, in orașul Dunedin, intr-o suburbie linistita. La fiecare 2,86 metri parcurși, drumul se ridica cu un metru, unghiul de inclinație ajungand la 19 grade sau 35%. Strada nici nu a fost acoperita cu asfalt peste tot, spre deosebire de restul strazilor din oraș,…

- "In urma unor sesizari venite din partea utilizatorilor, ANCOM a investigat modul in care operatorii aplica regulamentul european Roam like at home in Romania. Controalele au evidentiat nereguli, asadar am solicitat furnizorilor de servicii de comunicatii electronice sa remedieze in anumite termene…

- Cine si-ar fi imaginat asa ceva? Dupa ce a facut ravagii printre femeile celebre din Romania – Bianca Dragurasu, Denisa Botcari sau Maria Pauna numarandu-se printre „victimele” sale – Adrian Cristea a devenit familist convins. Imaginile suprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- "Zilele trecute am asistat la inca un atac al grupului infracțional organizat din PSD condus de Dragnea care a dat jos propriul Guvern condus de Tudose. De amintit faptul ca acum 7 luni același grup a dat jos primul Guvern condus de Grindeanu. Noul Guvern Dancila este un guvern slugarnic lui Dragnea,…

- Protestele romanilor pentru statul de drept și lupta impotriva corupției au ajuns in Parlamentul European. Evenimentele care au avut loc in urma cu un an, cand sute de mii de romani au ieșit in strada pentru a bloca adoptarea ordonanței 13, au fost rememorate printr-o expoziție

- Filmare de colecție cu Gabriela Firea pe scena. Videoclipul a fost realizat alaturi de Sandra Stoicescu, in urma cu ceva ani, pe vremea cand Primarul Capitalei era prezentatoare tv. Gabriela Firea a inregistrat acum ceva timp, un videoclip impreuna cu colega și prietena ei, Alessandra Stoicescu, in…

- Omul de afaceri romano-american George Mioc lanseaza un apel la protest, invocand nevoia ca „strada” sa salveze onoare Romaniei, in ciuda „tradarii președintelui Iohannis” și a „lașitații opoziției”.„Dragi prieteni, Știu ca mulți sunt dezamagiți de tradarea președintelui Iohannis și…